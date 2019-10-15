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台中2勇消救火殉職
台中市大雅區一處免洗餐具工廠10月3日凌晨發生大火，消防隊員謝志雄、張哲嘉進入火場搜尋火點時殉職，台中市長盧秀燕指出，會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。
台中2勇消救火殉職
新聞專題
台中2勇消救火殉職1/17

中市大雅火警2勇消公祭 頒發褒揚令獎章

最新更新：2019/10/15 09:45
台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉辦，各界到場致哀。中央社記者蘇木春攝　108年10月15日
台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉辦，各界到場致哀。中央社記者蘇木春攝　108年10月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中大雅工廠火警，造成2名消防員張哲嘉、謝志雄殉職。2人的聯合公祭今天舉行，立法院長蘇嘉全與內政部長徐國勇到場致祭，並頒發總統府褒揚令、行政院消防楷模等獎章。

公祭典禮上午9時在台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉行，包括蘇嘉全、徐國勇，以及台中市長盧秀燕、消防署長陳文龍到場致意並頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、小隊長晉陞令及消防榮譽章。

典禮在頒發獎章後，由台中市消防局特搜大隊隊員擔任覆旗官與覆旗手覆旗，宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，將送往東海火化場火化。台中市消防局所屬各大隊與分隊，也將統一鳴笛哀悼，緬懷兩名消防英雄。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職，台中地檢署正深入調查事發原因與責任歸屬。(編輯:孫承武)1081015

台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉行，各界到場致哀，緬懷兩名消防英雄。中央社記者蘇木春攝 108年10月15日
台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉行，各界到場致哀，緬懷兩名消防英雄。中央社記者蘇木春攝 108年10月15日
台中大雅工廠火警造成消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，兩人的聯合公祭將在15日舉行，承辦禮儀公司表示，會場花山將以「手型線條」呈現，象徵救火英雄守護人民安全的情操。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月14日
台中大雅工廠火警造成消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，兩人的聯合公祭將在15日舉行，承辦禮儀公司表示，會場花山將以「手型線條」呈現，象徵救火英雄守護人民安全的情操。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月14日
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