中市大雅火警2勇消公祭 頒發褒揚令獎章

台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉辦，各界到場致哀。中央社記者蘇木春攝 108年10月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中大雅工廠火警，造成2名消防員張哲嘉、謝志雄殉職。2人的聯合公祭今天舉行，立法院長蘇嘉全與內政部長徐國勇到場致祭，並頒發總統府褒揚令、行政院消防楷模等獎章。

公祭典禮上午9時在台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉行，包括蘇嘉全、徐國勇，以及台中市長盧秀燕、消防署長陳文龍到場致意並頒發褒揚令、消防楷模與專業獎章、小隊長晉陞令及消防榮譽章。

典禮在頒發獎章後，由台中市消防局特搜大隊隊員擔任覆旗官與覆旗手覆旗，宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，將送往東海火化場火化。台中市消防局所屬各大隊與分隊，也將統一鳴笛哀悼，緬懷兩名消防英雄。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職，台中地檢署正深入調查事發原因與責任歸屬。(編輯:孫承武)1081015

台中大雅工廠火警，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，2人的聯合公祭15日舉行，各界到場致哀，緬懷兩名消防英雄。中央社記者蘇木春攝 108年10月15日