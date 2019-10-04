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台中2勇消救火殉職
台中市大雅區一處免洗餐具工廠10月3日凌晨發生大火，消防隊員謝志雄、張哲嘉進入火場搜尋火點時殉職，台中市長盧秀燕指出，會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。
台中2勇消救火殉職
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台中2勇消救火殉職2/15

違建拆不完 中市府：趕不上新增速度

最新更新：2019/10/04 22:25

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市大雅區違建鐵皮工廠大火造成2名消防隊員殉職，台中市政府都市發展局今天表示，平均每月拆除200件以上違建，但每月查獲或被檢舉的違建達600件以上，趕不上新增速度。

大雅違建鐵皮工廠3日大火，造成2名消防隊員殉職，由於鐵皮工廠蓋在農地上，以非農地使用，中市府認定鐵皮屋是違章建築。

都發局統計，目前全市累計查報未拆違建案到今年9月止達8萬7904件，其中農地違章工廠由中央與地方政府合力查緝，自民國104年註記農地違建紀錄開始，至今年9月止共查報5998件，其中960件疑當工廠使用遭拆除，主要以施工中、有公共安全疑慮者優先拆除。

至於台中市已登記工廠家數，中市府經濟發展局說，截至今年9月底為止，全市工廠登記家數為1萬9386家，但推估目前未登記工廠家數約1.8萬家。

未登記工廠部分，經發局表示，積極輔導業者合法化，依產業創新條例及都市計畫法等規定，正辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期及擴大神岡都市計畫產業園區等，期盼解決企業缺地問題。

至於低污染的未登記工廠，經發局說，只要在105年5月20日前的既有低污染未登記工廠，就可申請為特定登記工廠納入管理輔導，納管後須提工廠改善計畫。（編輯：洪學廣）1081004

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