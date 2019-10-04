鐵皮屋大火害死2勇消 中市府拆除霧峰違建工廠

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市大雅區鐵皮屋大火，造成2名消防員殉職，市府今天派員拆除霧峰區乾溪路一間農地工廠，都發局表示，該工廠3月遭舉報屬施工中違建，期限內未自拆，早排入優先拆除名單。

位於霧峰區乾溪路一間農地工廠，一早都發局和台電人員確認線路都斷電後，派出怪手機具將鐵門、外牆拆除，承租鐵皮工廠的林姓業者接獲消息趕來，眼睜睜看著剛投資的裝潢被怪手一一拆除。

經營白松露生技研發的林姓業者表示，今年7月，她以每月新台幣4萬元租下占地500平方公尺的鐵皮工廠，簽約時房東並未告知是違章建築，8月市府找上門才知道。事前沒被通知要拆除，一早接到要移車的電話，趕往工廠時根本來不及搬東西。

鐵皮屋大火奪走2名消防員性命，今天市府大動作拆除違章工廠，林姓業者指出，「要說沒關係也不可能，但遇到了只能面對」，只希望降低損失。

都發局都市修復工程科長謝國基指出，今天3月接獲檢舉，4月認定工廠為違建並勒令停工，但地主持續興建，6月時地主提出合法申請，8月間遭到駁回，當時要求地主在9月底前需自行拆除，因地主未拆，故排入優先拆除名單。

謝國基表示，目前台中市農地上違建約有5000多件，全市的違章建築有8萬7000多件，每月都發局拆除200多件，但接獲檢舉件數多達600多件，呼籲民眾不要再蓋違章建築。（編輯：謝雅竹）1081004