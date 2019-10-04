鐵皮工廠大火釀2消殉職 朝野促速修消防法

（中央社記者蘇龍麒、范正祥台北4日電）台中市大雅區鐵皮工廠大火造成2名消防員殉職，引發各界對消防法修法與農地違章工廠管理的討論。國民黨團提請立法院長蘇嘉全盡速召集協商消防法修正草案，民進黨團說，願意來處理。

國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民、副書記長黃昭順和童惠珍今天召開記者會，促請強化消防救災機制，消防法盡速完成修法。

陳宜民表示，執政黨應該檢討目前輔導違章工廠的修法方向，也應重新檢討，是否將「救災人員若遇無人受困的高危險火災場所，有退避權」入法，而不是讓消防員在火場裡面發生危難。

黃昭順說，去年桃園平鎮敬鵬工廠大火發生6名消防人員殉職，當時她擔任內政委員會召委，同年12月召開消防法審查，今年5月進行朝野協商，由於時代力量堅持部分條文內容，導致協商未順利完成，迄今半年過去，執政黨仍毫無作為。

國民黨立法院黨團也函請立法院長蘇嘉全針對民進黨立委郭正亮等17人擬具「消防法增訂部分條文草案」等14案盡速召集朝野黨團協商。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明在臉書表示，時代力量提的消防法修法是和消防員工作權益促進會共同草擬，是台灣消防史上第一次由基層、殉職消防員家屬推動的改革。

他說，時代力量黨團已在5月15日發函要求蘇嘉全召開消防法協商，昨天也再次發函，後來立法院秘書長林志嘉來電，表示「由於消防法還在黃昭順委員那裡，她還沒把協商結果送上來，要尊重她一下」。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，消防法修正草案去年初審通過，是由黃昭順負責協商，但協商一次沒有結論，民進黨身為執政黨，總不能把案子搶來審，要尊重黃昭順的排案權。他說，國民黨團提請蘇嘉全協商，那為何國民黨團不早一點提出？

李俊俋說，消防法修法包括資訊調查、退避權、火災事件第三方調查等，各界雖有共識，但是還有部分不同意見，對於全案提請蘇嘉全協商，民進黨團尊重、也願意來處理。

除了消防法修法問題，親民黨也在臉書點出鐵皮工廠與違建的管理問題，認為政府不能再繼續對於這些工廠視而不見、缺乏管理，而應該以積極的態度，輔導這些工廠遷廠、轉型或是符合法規，不能成為消防公安的隱憂。

對此，李俊俋表示，台中大雅這起不幸事件，目前仍在火場鑑定中，如果該工廠根本沒有取得臨時登記，那就連農地工廠適用的工廠管理輔導法都不適用，是一點關係都沒有，且相關的違建管理問題，權責應該是在台中市政府。（編輯：趙蔚蘭）1081004