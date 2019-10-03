中市違章工廠火警2消防員殉職 業者訊後請回

台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨發生大火，兩名消防人員進入火場救災時失聯，消防局成立緊急救援小組搜救，上午8時尋獲兩具遺體，確認是失聯消防員。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月3日

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中3日電）台中市群峪免洗餐具物流中心今天凌晨發生火警，造成2名消防隊員殉職。檢方今天傳訊工廠業者及消防勤務派遣人員，訊後都請回，明天將相驗遺體，並深入追查發生原因。

大雅區中和六路群峪免洗餐具物流中心今天凌晨發生火警，消防局1時45分接獲報案後，派遣警義消逾100人前往搶救，到場後發現生產廠房陷入火海，立即布署水線搶救。

凌晨2時50分派遣消防特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉，進入生產廠房隔壁的倉庫兼辦公室廠房，利用熱顯像儀尋找火點，以布署水線阻隔火勢延燒。

但凌晨3時現場救災指揮中心發現火勢擴大，呼叫無線電要兩人撤退，都沒有回應，凌晨3時22分經清點人數確認2人失聯，立即指派3組快速救援小組，輪流往返火場內部搜索。

救援小組未發現2人，後因火場煙層下降快速，只好暫停再次入內搜索，直到上午8時陸續尋獲2人遺體，但已不幸罹難，在尋獲失聯消防人員後，救災人員直到晚間仍在現場處理餘火。

2名消防員遺體已嚴重焦黑、碳化，無法辨識身分，台中地檢署先指揮台中市警察局鑑識中心進行緊急鑑定，抽取遺體生物跡證DNA，與家屬進行親屬鑑定釐清身分，將再由檢察官會同法醫相驗。

殉職消防人員的家屬下午也重回事發現場招魂，謝志雄的妻子與張哲嘉的胞兄、母親，分別捧著兩名勇消的牌位到場，家屬難以接受噩耗，當場痛哭失聲。

消防局表示，兩人都是優秀的特搜隊員，謝志雄去年被消防局選派到消防署，取得救助師資格證照，專長救助繩索、火場搶救等技能；張哲嘉前年取得高級救護技術員證照，專注在救護工作。

內政部長徐國勇與台中市長盧秀燕也到殯儀館慰問家屬，並協助處理後續事宜。徐國勇受訪表示，火災事故原因會要求消防署督導台中市消防局調查清楚，救災有什麼需要改進，必須要把原因找出來。至於兩人都是因公殉職，會從優撫卹。

市府表示，經查起火地點均屬「違章建築」，將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。盧秀燕也強調，她已指示市府相關局處強力查緝危險場所，「別讓憾事再度發生。」

台中市消防局副局長楊元吉表示，消防局會召開檢討會議，將時序列出來詳細檢討，有不好之處要改進，兩名消防員服務長達7年與11年，經驗充足，初步研判可能因倉庫內火勢延燒速度快，發生閃燃導致鐵皮建物傾倒，隊員遭崩塌建物壓住，來不及逃生，不幸殉職，消防局將徹查檢討，查明原因。

檢方今天下午傳訊違建工廠業者及消防勤務派遣人員，釐清相關責任歸屬，訊問後都被請回，預計明天將會同法醫相驗遺體，並深入追查意外發生原因。（編輯：吳協昌）1081003