中市殉職警消最後身影曝光 英勇畫面永留人心

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市消防員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，張員準備結婚，謝員的太太懷有雙胞胎。民眾詢問捐款方式，消防局今天公布捐款專戶，兩人出勤前最後身影也曝光，英勇畫面永留人心。

張哲嘉、謝志雄都在台中市消防局特搜大隊西屯分隊任職，兩人於3日出勤大雅區鐵皮工廠大火救災勤務時，都不幸在火場中罹難。殉職消息傳出，許多親友家人傷慟欲絕。

33歲的謝志雄已婚，與擔任女警的太太育有1名2歲兒子，謝妻懷孕7個月，腹中是一對雙胞胎女兒。在父親節前夕，謝員還在臉書（facebook）發文指「今年的父親節大禮，實在太刺激太驚喜」。他本來是準備喜迎新生命，未料竟傳出憾事。

32歲的張哲嘉，哥哥也是消防員、現任職台中市消防局春社消防分隊。張哲嘉已有一名論及婚嫁的女友，去年底購屋準備共組家庭，未料發生不幸。

張哲嘉、謝志雄兩人當天出勤的最後身影在今天曝光，畫面中，他們與同仁一同著裝，搭車出勤前往火場救災，未料卻雙雙殉職火場中，最後留下的英勇救難身影，將永留人心。

台中市消防局指出，許多民眾詢問如何捐款，希望透過捐款方式，幫助張哲嘉、謝志雄的家人繼續走完人生未完道路。

消防局也公布1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款專戶相關資料，請捐款人加註捐款案名。戶名：台中市政府消防局保管金專戶，銀行別：0040107台灣銀行台中分行，帳號：010038001934。（編輯：戴光育）1081004