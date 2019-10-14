立院協商消防法 蘇嘉全：總質詢後優先處理

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商消防法，朝野黨團達成共識，將消防員退避權入法；若消防人員死亡或重傷，應組成災害事故調查會，成員納入基層人員。蘇嘉全說，總質詢結束後，將先處理消防法。

台中市大雅區鐵皮工廠大火造成2名消防員殉職，引發各界對消防法修法的討論，消防員工作權益促進會昨天在立法院外發起靜坐活動，要求將退避權、資訊權、調查權等保障消防員的生命三權入法。

蘇嘉全下午召集朝野協商消防法部分條文修正草案。關於退避權部分，初審通過條文中明定，現場搶救人員應在救災安全前提下，衡酌搶救目的與風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。

時代力量立法院黨團提出的再修正動議中，建議明列出「高風險救災行動」，包括入室搶救，現場人力、防護裝備、水源部署不足，涉及復合型災害等，且主管機關不得對搶救人員予以解聘、調職等不利處分。

內政部消防署長陳文龍表示，災害現場有各種情境、態樣都不同，若只列出6項恐會掛一漏萬，消防員可以在安全第一的前提下退避，事實上也沒有消防人員因此被懲處。

經協商後，朝野達成共識，條文中增列「危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之」；立法說明中也增訂，因災害樣態種類繁多，且實務上救災行動相當多元，可能包含無人待救而入室搶救的危險救災行動，因此授權中央主管機關明定危險性救災行動的認定標準。

另外，調查權部分，初審通過條文明定，為調查消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故原因，應召開公共安全事故調查委員會，並聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員。

時代力量黨團總召徐永明表示，不應只侷限於火災事故；國民黨立委林為洲說，國民黨團認為不要只涵蓋火災，消防業務很廣，也包括訓練的時候，且只有發生重大傷亡時，才會成立調查會。民進黨團總召柯建銘說，所有消防人員的傷亡當然都要調查，要納入基層人員也都可以入法。

經協商後，蘇嘉全說，要把所有災害納入，不限於火災，調查會的名稱則改為災害事故調查會，且成員要將「基層消防團體代表」納入，並請內政部回去修正草案文字，達成各黨團督促的方向。

蘇嘉全表示，待施政總質詢結束後，消防法部分條文修正草案就排入院會討論事項第一案，若有共識唸一唸很快就過了。（編輯：蘇志宗）1081014