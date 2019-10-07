台中勇消殉職 徐國勇：會檢討但絕非懲罰指揮官

（中央社記者王承中台北7日電）台中工廠大火造成兩名消防員殉職，外界質疑無人受困火場為何派員進入。內政部長徐國勇今天表示，內政部等單位要做檢討，但絕非懲罰指揮官，會再跟消防署精進研究救災程序，不要再讓此事發生。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心3日凌晨發生大火，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職。外界質疑為何無人受困火場仍派員進入，台中市消防局日前表示，當時火場狀況僅左棟燃燒，右棟無燃燒狀況，故派員進行煙熱管控。

無黨籍立委趙正宇上午出席立法院內政委員會質詢時表示，如果火場內沒人，為何現場指揮官會要求消防人員進入無人火場。

列席的徐國勇表示，現行消防作業規定，搶救目的和救災風險一定要衡量，基本上無人在火場內就不要派員進去，內政部等單位也要做相關檢討，但他特別強調，檢討的目的並非懲罰指揮官，畢竟火場瞬息萬變，需要做判斷，但不要讓此事再度發生。

徐國勇指出，他會再跟消防署精進研究，目前現有的救災標準作業程序的救災風險強調安全第一，很多消防員也支持，他會要求指揮官說明調查情形，盼作為前車之鑑。

民進黨立委張宏陸在質詢時表示，大家認知若是緊急避難的情況下，消防車有絕對的路權，但是現行法令規定，消防車其實只有優先的路權，很多消防弟兄開消防車，到了十字路口都要減速，因為若發生問題，必須要付交通事故的責任，他建議要適度修法，消防車在某些情況下應有絕對的路權。

徐國勇表示，他也認同要適度修法，開消防、救護車都有危險性，每次看到消防、救護車因出勤發生事故，他都很難過。在緊急避難的情況下，大家應該要讓道給消防救護車輛，這個部分應該要有絕對的路權。

民進黨立委劉世芳則在質詢時擺放消防人員的個人裝備，並詢問目前全國消防員共1萬5642人，但除衣帽鞋外，包括空氣呼吸器、救命器、手電筒等裝備都少於這個數字，且有媒體報導指出，消防員個裝使用年限是3年，但卻有8年沒換，導致棉絮外露的狀況。

針對裝備數量少於消防員人數的部分，徐國勇表示，由於有部分消防員為內勤人員，因此扣掉內勤人員，裝備應該足夠。另外，消防員個裝8年未汰換，此事應該是發生在南投，地方政府應可更換。民國109年起至112年，將有另外4年的個裝精進預算。（編輯：蘇志宗）1081007