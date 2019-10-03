台中工廠大火2消防員殉職 消防署：精進救災安全

（中央社記者劉建邦台北3日電）台中市大雅區一處鐵皮工廠今晨大火，2名消防員值勤時身亡。消防署表示，將補助各地消防局購買救災設備，也會研析殉職原因，提出精進救災安全措施，降低消防員搶救風險。

台中市大雅區一處物流中心鐵皮工廠今晨1時許發生火警，台中市消防局派大批人員赴現場搶救，凌晨近2時到達，因鐵皮廠房內堆積大量紙類原料，一度造成現場火勢猛烈。

台中市西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉進入工廠執行救災任務，凌晨3時許失去聯繫。消防局派快速救援小組進入火場搜救，分別在上午8時初、8時47分，尋獲兩人遺體，火勢同時撲滅。火警現場為2棟2層樓鐵皮建築物、每層燃燒面積約1000平方公尺，共4000平方公尺。

內政部消防署指出，對於消防員因公殉職深感遺憾，將協助台中市消防局查明原因，並邀請學者專家召開「火場指揮及救災安全諮詢小組」會議，針對個案深入研析殉職原因，提出精進救災安全措施，讓消防員風險降至最低。

消防署表示，會持續補助各地消防局購買救災裝備器材外，並辦理消防員危險預知等訓練，訂定火災搶救安全規定，要求消防員在安全前提下進行搶救作為。

依據消防署公布發生在去年的桃園市敬鵬工廠火災檢討報告來看，消防員近年面對災害類型多元，6名殉職消防員確實穿著各項防護裝備，迅速佈水線入火場，人員集體行動及隨時回報火場內部狀況等，均符合操作規定。

報告提及，工廠因製程需設置相關設備及管路，導致衍生各種救災危害，消防員需提高預知危險能力，避免身陷險境而不自知，此外，消防員未來訓練課程應加入受困時如何求救、延長待救時間等內容，並持續推廣快速救援小組人員訓練。（編輯：李錫璋）1081003