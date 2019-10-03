中市火警消防員殉職 徐國勇：因公從優撫卹

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中3日電）台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨大火，兩名消防人員進入火場救災殉職。內政部長徐國勇上午到殯儀館慰問家屬，他表示，兩人都是因公殉職，會從優撫卹。

大雅區中和六路一處鐵皮工廠凌晨1時多發生火警，消防局派遣警義消逾100名前往搶救。凌晨3時多，消防特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉進入火場，利用熱顯像儀尋找起火點時失聯，上午8時兩人遺體被發現，確認殉職。

兩名隊員遺體被尋獲後，因身軀被碳化嚴重、無法辨認，都被送往台中殯儀館，待檢察官會同法醫相驗以釐清身分。徐國勇與台中市長盧秀燕也到殯儀館慰問家屬，並協助處理後續事宜。

謝志雄的妻子擔任警職，在台中市警察局烏日分局三和派出所服務，兩人除育有一名2歲兒子，謝妻目前並懷有雙胞胎，上午在得知噩耗後，強忍悲痛到殯儀館處理。

張哲嘉的胞兄也在台中市消防局春社分隊服務，案發後到現場關心，得知胞弟殉職，悲痛落淚，張的未婚妻聞訊也趕赴殯儀館。

徐國勇受訪表示，兩名弟兄都是很優秀的特搜隊員，尤其兩人平常對於工作不遺餘力，休息時間也都會主動幫忙，看到他們的優秀紀錄相當難過；火災事故原因會要求消防署，督導台中市消防局調查清楚，救災有什麼需要改進，必須要把原因找出來。

他指出，會盡全力協助相關撫卹問題，或是遺孀有需要返鄉就近照顧家人，會指示消防署與警政署處理，至於兩人都是因公殉職，會從優撫卹。

針對違章工廠問題，徐國勇說，發生意外的場所經查未領有工廠登記，也沒有臨時工廠登記，應該是蓋在農地上，按照相關規定可開罰新台幣6萬至30萬元，是否還有相關責任，由地方政府查報做相關處置。

盧秀燕說，現在還擔心現場死灰復燃，目前請警消盡量將火完全撲滅，待現場降溫後，進行相關調查工作；現在先將慰問與撫卹工作做好比較重要，這兩名消防弟兄很年輕又很勇敢，要向他們致敬與致謝。

對於違章工廠後續處理，盧秀燕說，國有國法，城市有城市的治安，前車之鑑都引以為戒，這段時間會做好安全工作，包括查緝不法工廠或危險場所，會強力持續取締，不能再讓這樣的悲劇發生。（編輯：唐聲揚）1081003