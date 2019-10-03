消防人員殉職 盧秀燕：全力善後從優撫卹

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市大雅區一處免洗餐具工廠今天凌晨發生大火，兩名消防人員進入火場救災時殉職，台中市長盧秀燕指出，會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。

位於台中市大雅區中和六路的一家免洗餐具工廠凌晨發生大火，消防隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉進入火場搜尋火點失去聯繫，消防局立即指派3組快速救援小組，輪流往返火場內部搜索，但上午8時尋獲兩人遺體。

台中市副市長楊瓊瓔及陳子敬得知有消防人員失聯，隨即到場關心，楊瓊瓔在現場受訪時忍不住悲痛掉淚。盧秀燕也在上午9時多抵達現場，慰問現場協助救災的消防隊員。

對於兩名消防人員不幸殉職，盧秀燕表示非常心痛，並指出會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。

盧秀燕表示，其中殉職的消防隊員謝志雄的妻子是台中市警察局烏日分局的女警，她已跟警察局長楊源明通過電話，希望這段時間警局要全力慰問並協助遺孀，由於謝志雄的妻子懷有身孕，也請大家這段時間儘量不要打擾。

盧秀燕還說，由於這場火警很大，可能造成空氣品質不好，附近有小學，已請教育局發給師生口罩，如果需要還會進行移地教學作業。（編輯：唐聲揚）1081003