體操世錦賽 中華男子成隊飆高分進軍奧運有望

（中央社記者龍柏安台北6日電）中華男子體操代表隊今天靠著「鞍馬王子」李智凱和唐嘉鴻領軍，在2019世界體操錦標賽男子成隊項目累計拿下250.093高分，教練林育信說：「成隊進軍奧運有望了。」

2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特舉行，中華男子代表隊今天在男子成隊（團體賽）第1組率先登場，李智凱全能就拿下84.481高分，唐嘉鴻也有82.763的高水準演出，林育信興奮地說：「我們選手真的太強了，和去年世錦賽相比，我們成績一口氣進步了10幾分，簡直不可思議。」

根據世界體操總會頒布的奧運參賽辦法，扣除主辦國日本外，去年世錦賽成隊的前3名，以及今年世錦賽的前9名，都可取得4席奧運入場券，不過今年成隊排名前9的隊伍中，若有去年提前取得資格的代表隊，就依序由後面的隊伍遞補。

去年在卡達杜哈舉行的體操世錦賽，中華隊男子成隊拿下238.195分、排名17，今年世錦賽則一口氣飆升至250.093分，技壓同組的義大利與哈薩克，目前暫時排在第一，林育信說：「去年世錦賽義大利和哈薩克排名都優於我們，沒想到今年換我們爬到他們上頭去。」

由於世錦賽男子成隊總共分成8組進行，中華隊在第1組比賽結束後暫排第一，接下來仍得端視其他7組國家的比賽成績，才能確定排名與奧運席次，林育信說：「我們是第1組出賽，因此裁判分數大多打得比較嚴格，只要裁判給分標準一致，我相信成隊要拿到奧運門票的機會非常濃厚。」（編輯：管中維）1081006