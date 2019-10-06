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51年第一人 丁華恬有望取得奧運女子體操門票

最新更新：2019/10/06 15:44

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣體操小將丁華恬今天在世界體操錦標賽女子全能以總排88完賽，她有望透過遞補取得2020東京奧運門票，待FIG正式公告後，將是台灣相隔51年後再有女將參加奧運體操。

台灣最近一次有女子選手進軍奧運，是1968年的墨西哥奧運，當年台灣共有余美麗與洪丹桂2名女將參賽。

2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特舉行，這也是攸關明年東京奧運體操奧運入場券的關鍵戰役，女子組包括成隊（團體賽）的前12名，女子全能排名前20名、以及各單項晉級決賽的選手，都可直接取得奧運資格。

今年台灣共派出9名選手參賽，其中今年6月底曾在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲體操錦標賽平衡木奪得隊史首金的三重高中小將丁華恬，也隨隊參賽。

丁華恬在跳馬項目摘下12.633分、高低槓12.433分、平衡木11.466分與地板的11.866分，全能總分以48.398分排名88名，教練團估算後，丁華恬透過遞補參加奧運的機會非常樂觀，若無意外，她將可取得奧運入場券，不過一切仍得等到國際體操總會（FIG）正式公告。（編輯：李亨山）1081006

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