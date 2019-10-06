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花蓮東大門夜市火警 疑攤商排油煙機引起

最新更新：2019/10/06 21:34
花蓮東大門夜市原住民一條街6日晚間傳出火警，疑一家攤商排油煙機引起，所幸消防隊來得快，火勢很快被撲滅。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月6日
花蓮東大門夜市原住民一條街6日晚間傳出火警，疑一家攤商排油煙機引起，所幸消防隊來得快，火勢很快被撲滅。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮東大門夜市原住民一條街晚間傳出火警，疑一家攤商排油煙機引起，所幸消防隊來得快，火勢很快被撲滅，一人遭濃煙嗆傷送醫救治；花蓮縣長徐榛蔚到夜市關切災情。

花蓮東大門夜市3年前也曾發生排油煙機導致火災，燒掉夜市攤位的意外，由於夜市內全為木結構建築，加上油煙助燃，大火竄燒烈焰沖天。

今天晚間7時許，一攤商排油煙機煙管內開始冒出濃煙，消防局獲報人車很快布水線灌救，除失火的攤位付之一炬，附近攤位也被火煙燻黑，一整排攤位因斷電而無法做生意。

徐榛蔚獲知訊息後，在消防局長林文瑞等陪同下，到夜市關心災情，要求相關人員做好善後，並儘快恢復供電。（編輯：李亨山）1081006

花蓮東大門夜市原住民一條街6日晚間傳出火警，所幸火勢很快被撲滅，花蓮縣長徐榛蔚（前白衣者）也到現場關心災情。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月6日
花蓮東大門夜市原住民一條街6日晚間傳出火警，所幸火勢很快被撲滅，花蓮縣長徐榛蔚（前白衣者）也到現場關心災情。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月6日
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