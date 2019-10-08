國慶大會預演 雷虎小組衝場吸睛

（中央社記者王承中台北8日電）國慶籌備委員會今天在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，吸引不少民眾搶先觀看國慶大會演出。雷虎小組AT3教練機以5機大雁隊形，施放彩煙通過總統府上空，為預演掀起最後高潮。

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天下午總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，台北市中正區總統府周邊道路進行車輛管制。不少民眾趁著免申請便可近距離觀賞表演機會，扶老攜幼到總統府前卡位觀賞演出。

今年國慶以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，出席預演活動的國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗彥在致詞時表示，主要是展現這幾年來台灣在人權、教育、科技、數位資訊、醫療衛生、農林環保等各面向上不斷努力，不管是年輕創新，還是各產業各階層，大家不斷努力奮發，讓世界看到台灣，也讓台灣跟世界接軌，希望台灣跟世界不斷緊密在一起。

今年國慶大會演出活動共分為序幕暖場、國慶大會及主題表演。序幕暖場先由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕。

國慶籌備委員會8日在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，陸軍專科學校學生進行熱舞表演，展現青春活力。中央社記者王騰毅攝 108年10月8日

隨後，三軍樂儀隊及海軍陸戰隊特勤隊則帶來「軍民同心守護家園」花式操槍、反恐戰技表演，接續由陸軍黑鷹直升機、海軍S-70C直升機、陸軍阿帕契攻擊直升機、陸軍眼鏡蛇攻擊直升機組成的旋翼機隊，飛越觀禮台前上空。

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會8日在總統府前進行預演，國軍三軍儀隊花式操槍演出，展現精湛槍法。中央社記者王騰毅攝 108年10月8日

今年國慶大會將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌。同時陸軍航特部運輸直升機，也吊掛巨型國旗飛越觀禮台。

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會預演8日持續在總統府前廣場舉行，一架陸軍CH-47SD運輸直升機吊掛國旗，通過總統府上空。中央社記者王騰毅攝 108年10月8日

國慶籌備委員會8日在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，今年邀請30位東南亞新住民姊妹在國慶大典共同領唱國歌，展現台灣多元文化特色。中央社記者王騰毅攝 108年10月8日

主題表演則由54輛哈雷重型機車的憲兵指揮部快反連領先登場，帶領包含23台花車遊行隊伍進場，其中推動國機國造、國艦國造的漢翔、台船則是首度參與國慶花車遊行，漢翔花車上的主題，是日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」。

整個國慶大會的壓軸演出，則是國機國造的空軍經國號戰機、雷虎小組AT3教練機分別以5機組成大雁隊形的空中分列式，通過總統府上空，其中雷虎小組通過時機尾還施放紅白藍三色的彩煙，為國慶大會預演掀起最後的高潮，吸引觀演民眾搶拍，整個預演活動約在下午4時許順利結束。（編輯：黃國倫）1081008