雙十國慶 友邦高層訪台同慶

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）雙十國慶將至，外交部表示，友邦史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、聖露西亞政府高層，以及聖克里斯多福及尼維斯國會議長來台參加國慶活動。此外，美國聯邦參議員克魯茲也將來台參加國慶。

10日就是國慶日，除了國慶大典，外交部在當天晚間將在台北賓館舉行國慶酒會，邀請各國人士同慶。美國在台協會（AIT）今天表示，克魯茲（Ted Cruz）於9日至10日訪台，將會晤台灣當局並參加雙十慶典；9日晚間克魯茲與外交部長吳釗燮將舉行聯合記者會。

AIT表示，除了克魯茲之外，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）與其他AIT官員也將出席國慶活動。

友邦的部分，外交部表示，非洲友邦史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）、中美洲友邦貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）、瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco），以及加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯（Anthony Michael Perkins）等人來台參加國慶活動。

其中，外交部表示，法博於7日至11日訪問台灣，除了參加國慶活動，也將出席兩國建交30週年的相關活動。為促進兩國航空合作，訪問團的貝國觀光及民航部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia Jr.）將與交通部長林佳龍針對台貝「通航服務協定」（Air Services Agreement）簽署瞭解備忘錄。

中華民國與貝里斯於1989年10月13日建交。（編輯：林興盟）1081008