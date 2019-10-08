更多編輯台推薦新聞：
洋基率先挺進美聯冠軍賽 3連勝橫掃雙城
運動

洋基率先挺進美聯冠軍賽 3連勝橫掃雙城

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧
兩岸

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房
政治

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

雙十國慶 友邦高層訪台同慶

最新更新：2019/10/08 19:22

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）雙十國慶將至，外交部表示，友邦史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、聖露西亞政府高層，以及聖克里斯多福及尼維斯國會議長來台參加國慶活動。此外，美國聯邦參議員克魯茲也將來台參加國慶。

10日就是國慶日，除了國慶大典，外交部在當天晚間將在台北賓館舉行國慶酒會，邀請各國人士同慶。美國在台協會（AIT）今天表示，克魯茲（Ted Cruz）於9日至10日訪台，將會晤台灣當局並參加雙十慶典；9日晚間克魯茲與外交部長吳釗燮將舉行聯合記者會。

AIT表示，除了克魯茲之外，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）與其他AIT官員也將出席國慶活動。

友邦的部分，外交部表示，非洲友邦史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）、中美洲友邦貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）、瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco），以及加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯（Anthony Michael Perkins）等人來台參加國慶活動。

其中，外交部表示，法博於7日至11日訪問台灣，除了參加國慶活動，也將出席兩國建交30週年的相關活動。為促進兩國航空合作，訪問團的貝國觀光及民航部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia Jr.）將與交通部長林佳龍針對台貝「通航服務協定」（Air Services Agreement）簽署瞭解備忘錄。

中華民國與貝里斯於1989年10月13日建交。（編輯：林興盟）1081008

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報