地價稅11月開徵 首度適用自然人憑證無卡申報

地價稅11月申報，使用自然人憑證報稅，可免再依賴實體卡片及讀卡機，綁定手機認證也可登入報稅。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）報稅方式大進化，今年11月地價稅申報，使用自然人憑證報稅，可免再依賴實體卡片及讀卡機，綁定手機認證也可登入報稅，明年5月擴及綜所稅適用，未來還有潛力結合數位身分證，開啟無卡報稅時代。

網路報稅超方便，不過受限於身分認證技術，目前報稅一定要使用自然人憑證、健保卡或金融憑證，並搭配讀卡機，讀取實體卡片，才能登入報稅系統進行申報；雖然技術上安全可靠，但每次申報都要仰賴讀卡機，實務上仍會造成不便，尤其更不符合年輕族群平時使用科技習慣。

財政部官員表示，科技發展日新月異，民眾使用習慣快速在轉變，報稅方式也應更親民、更便利。為突破目前限制，決定導入內政部發展的「行動身分識別認證機制」，這套認證機制運用「網路身分識別標準」（Fast Identification Online，簡稱FIDO），可做到讓自然人憑證「無實體化」。

財政部官員向中央社記者說明，運用FIDO技術，民眾使用自然人憑證報稅時，不須在電腦上使用讀卡機讀取實體卡片登入，就能進行身分驗證，等於是把自然人憑證給無實體化，綁定手機協助完成認證，一樣能安全登入，且更為快速。

擺脫讀卡機束縛，也使未來能提供的查繳稅管道將更為多元，以今年11月地價稅申報為例，只要已完成自然人憑證綁定手機認證，除可直接以手機查繳稅，利用平板、i-bon等超商多媒體事務機（KIOSK），一樣也能完成，對忙碌或熟悉新科技的族群來說更為便利。

至於實際上如何操作，財政部官員說，為確保安全，第一步要先上內政部網站，將自然人憑證與手機完成綁定，過程中還是需要使用讀卡機及實體卡片，但只需使用這一次；讀卡完確認身分後，網站會產出一組專屬QR code，民眾使用手機上專屬App掃描即可。

下一步，為確認手機使用者身分，App會要求民眾輸入生物辨識資訊，如指紋或Face ID，輸入後就算完成綁定程序。

財政部官員強調，只有首次綁定需要用到實體卡片及讀卡機，往後報稅，只需搭配專屬App掃描報稅網站上的QR code即可；同時，指紋或Face ID等生物辨識資訊，也不會離開手機傳送到內政部，認證時生物辨識資訊會透過APP轉化為一組亂碼上傳，這方面可免擔心。

在導入時程方面，根據財政部規劃，確定將從今年11月地價稅申報開始試辦，明年4月擴大應用至牌照稅，以及明年5月的房屋稅、綜所稅申報。

財政部官員說，若運作順利，未來將極有潛力結合數位身分證，讓全民共享這項便利措施。根據內政部規劃，數位身分證未來將會內建自然人憑證功能，等於像健保卡一樣，自然人憑證也將人人皆有；進而，只要憑數位身分證中的自然人憑證功能，到內政部網站申請綁定手機，未來每個人都能「無卡報稅」，發展成數位身分證的另一項隱藏版功能。（編輯：林孟汝）1081010