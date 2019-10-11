聖德專案啟動 副總統邀教宗來台訪問

（中央社記者邱俊欽桃園機場11日電）副總統陳建仁10日深夜啟程前往教廷訪問，他在桃園機場發表談話中指出，中華民國與教廷關係緊密，在人道救援等方面合作成果豐碩，他也將代表總統蔡英文邀請教宗來台訪問。

陳副總統伉儷10日深夜搭機前往教廷訪問，這次訪問定名為「聖德專案」，此行除了參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館，預計15日返抵國門。

副總統表示，這次奉蔡總統指派，赴教廷參加13日教宗方濟各為英國紐曼樞機以及5位天主教先人封聖典禮，深感榮幸。

副總統說，中華民國與教廷關係緊密，近年來，台梵兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果十分豐碩。我國政府與人民，未來將持續以具體的行動，來支持教宗方濟各，協助教廷將宗教自由、民主人權、社會正義、世界和平、關懷弱勢等理念，傳遞到世界上的每一個角落。

他也推崇紐曼樞機主教學問淵博、勇於討論有關宗教信仰本質、教育發展等議題，對於紐曼樞機主教所倡議的思想，包括宗教應維持超然純淨的本質，不應該參雜任何的政治意識形態，深感同意與敬佩。

副總統說，此行將參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡總統、台灣人民及天主教教友，向教宗致上最崇高的敬意，也將邀請教宗能夠來台訪問。

副總統也說，此行將與台灣在教廷的神父、修士、修女們以及曾經在台服務的外國神職人員們見面，感謝他們對台灣社會與人民的支持、關懷與付出。

副總統也說，另外也將為全球環境保護和永續發展祈禱，衷心祈求天主降福台灣人民，也為台灣的民主發展、宗教自由、經濟繁榮和社會祥和而祈禱，並祈求天主降福給那些正處於困難時期、艱困環境之下的華人教友。

他希望信仰自由能夠普及到全世界每一個地方，也期盼這些華人教友能夠早日過正常的信仰生活，達到地方教會與普世教會的共融與合一。

副總統在最後表示，「讓我們為台灣和教廷邦誼永固祈禱，為台灣未來的發展、世界的永續和平以及國人的健康、平安幸福祈禱」。（編輯：徐崇哲）1081011