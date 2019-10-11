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黑鷹直升機具全作戰能力 30日舉辦成軍典禮

最新更新：2019/10/11 11:36
軍方官員11日表示，陸軍UH-60M黑鷹直升機在106年12月達成「初始作戰能力」，歷經22個月訓練及驗證，軍方日前核定具備「全作戰能力」，規劃30日舉辦成軍典禮。（中央社檔案照片）
軍方官員11日表示，陸軍UH-60M黑鷹直升機在106年12月達成「初始作戰能力」，歷經22個月訓練及驗證，軍方日前核定具備「全作戰能力」，規劃30日舉辦成軍典禮。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北11日電）軍方官員表示，陸軍UH-60M黑鷹直升機在106年12月達成「初始作戰能力」，歷經22個月訓練及驗證，軍方日前核定具備「全作戰能力」，規劃30日舉辦成軍典禮，當天也是UH-1H直升機的除役典禮。

國軍斥資約新台幣846.73億元，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，目的在於汰換老舊的UH-1H直升機。

但前總統馬英九任內決定要將其中15架移交內政部空勤總隊使用；總統蔡英文上任後，前國防部長馮世寬又決定再移交15架給空軍使用，汰換已服役30年的S-70C賽考斯基直升機，陸軍只保留30架UH-60M黑鷹直升機。

陸軍特種作戰指揮部特5營9月在宜蘭大同鄉行軍訓練，訓練課目包括戰傷救護、傷患後送演練，官兵在大同國小操場待命，待黑鷹直升機降落後將傷患後送急救。（中央社檔案照片）
陸軍特種作戰指揮部特5營9月在宜蘭大同鄉行軍訓練，訓練課目包括戰傷救護、傷患後送演練，官兵在大同國小操場待命，待黑鷹直升機降落後將傷患後送急救。（中央社檔案照片）
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日舉行，國軍UH-60黑鷹直升機編隊飛越總統府前。（中央社檔案照片）
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日舉行，國軍UH-60黑鷹直升機編隊飛越總統府前。（中央社檔案照片）

軍方人士今天表示，UH-60M部隊在民國106年12月達成「初始作戰能力」，經過長達22個月的訓練及戰力驗證，日前已核定UH-60M部隊具備「全作戰能力」，規劃30日舉行「UH-60M全作戰能力成軍暨UH-1H除役典禮」，將邀請蔡總統主持典禮。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。（編輯：鄭雪文）1081011

外觀塗上紅十字圖案UH-60M黑鷹直升機，掌空軍救援任務。（中央社檔案照片）
外觀塗上紅十字圖案UH-60M黑鷹直升機，掌空軍救援任務。（中央社檔案照片）
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