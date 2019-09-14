陸軍效仿美綠扁帽 特戰6人小組各具專長制敵

陸軍特種作戰指揮部特5營10日在宜蘭大同鄉行軍訓練，訓練課目包括戰傷救護、傷患後送演練，官兵在大同國小操場待命，待黑鷹直升機降落後將傷患後送急救。中央社記者游凱翔攝 108年9月14日

（中央社記者游凱翔宜蘭14日電）電影「12猛漢」中，敘述911事件發生後，俗稱「綠扁帽」美國特種部隊滲透阿富汗對抗恐怖勢力；如今類似的編制與做法，已落實在陸軍特戰行軍訓練中，由各具備前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊等專長，守備其責任區內高價設施。

陸軍特種作戰指揮部特5營自5日起，每人背負超過25公斤重裝備，展開縱走北台灣山林、行經濱海區域，橫跨桃園、宜蘭、基隆、新北及台北5縣市、總長550公里的「戰術任務行軍訓練」，以21天的鍛練提升特戰能力。

軍方人士指出，由於當戰事發生時，敵方將攻打台灣的高價值目標，因此此次行軍結合雷達站、飛彈基地等處的訓練；除此之外，也執行物資運補、傷患後送、要港防護作戰、城鎮戰、夜間戰術行軍等課目。另外，行軍也融入全民國防，每逢訓練地在學校附近，就會與學生互動，宣導國防的重要性並強化人才招募。

記者10日實地前往宜蘭大同鄉隨行採訪行軍，當天的訓練課目包括小部隊戰鬥、戰傷救護、傷患後送演練等，其中當UH-60M黑鷹直升機降落大同國小草皮時，便吸引當地學童駐足在遠方，演練結束時更不吝給予掌聲。

較特別的是，電影「12猛漢」敘述911事件後俗稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊滲透阿富汗地區，與當地的反抗軍勢力結盟共同對抗恐怖勢力塔利班。

陸軍特種作戰指揮部特5營自5日起，展開縱走北台灣山林、行經濱海區域，橫跨桃園、宜蘭、基隆、新北及台北5縣市、總長550公里的「戰術任務行軍訓練」。中央社記者游凱翔攝 108年9月14日

由於台灣特戰多年來曾與美方交流，美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）的大小規模及運用方式，已在國軍特戰單位中實施，在此次的行軍演練就能夠看見。

例如，在10日演練過程中，由於國軍官兵負傷，因此陸軍便借用大同國小的操場，在陸軍航特部的支援下出動UH-60M黑鷹直升機實施「物資運補」及「傷患後送」演練課目，由於想定仍有敵軍逼近，便投入共一組6人、共2組的特戰分遣隊在操場旁實施警戒。

軍方人士說，6人小組是由具備前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊不同專長的士官兵組成，並在交互掩護下順利完成任務。

其中「前觀」為組長，除了可擔任砲兵觀測手的角色，並有砲班後援外，也能擔任狙擊手觀測員；「前管」則具備地空通聯能力，可申請空軍、海軍艦隊火力支援。

而「狙擊」又分為「物資」及「普通」狙擊。若持美製M107A1狙擊槍，因火力相當強大，打在人類會使敵人身體「炸裂」，秉持殺雞不用牛刀的心態，以攻擊敵方例如發電機等重要物資為主。

陸軍特種作戰指揮部特5營10日在宜蘭大同鄉行軍訓練，訓練課目包括戰傷救護、傷患後送演練，官兵在大同國小操場待命，待黑鷹直升機降落後將傷患後送急救。中央社記者游凱翔攝 108年9月14日

軍方人士指出，特戰人員執行任務時，會依任務需求，模組化編制人員及裝備，6名人員為基本組別單位，編組12人（2組）至24人（4組）執行戰鬥任務。例如，若任務以狙擊為主，第2組人員就可能會有3個狙擊手；若為爆破任務，則增加爆破手，增加執行強度。

除了特戰營強化小部隊的打擊能量外，目前陸軍所謂的行軍，已從過去的「山隘行軍」改變為結合濱海城鎮與山區接鄰的「淺山」執行「戰術任務行軍訓練」，不再侷限過去在山隘中行軍。

軍方人士解釋，過去著重山隘行軍，可藉由進入山區的機會對災害潛勢區加以掌握，但目前相關資料蒐集充分、整體防衛構想轉變為「濱海決勝、灘岸殲敵」，因此從過去的山隘地區轉換進入城鎮與山區相接的「淺山」，甚至是濱海執行任務。

但軍方人士也說，山區仍擁有無法取代的戰略意義。例如，當橋樑路面遭毀損破壞時，特戰部隊能以穿山的能力，快速到達指定地點。

他也提到，戰事發生時，特戰部隊將以掩護擔任「拳頭」的打擊部隊側翼為主，並協力戍守責任區內的飛彈基地、雷達站等重要軍事設施，並以特戰視野與經驗突破原守備單位的防衛盲點，並提供防範建議，確保不會遭到突襲或破壞。

軍方人士指出，也因為濱海、淺山等地區成為作戰重點，「應用射擊」及「限制空間作戰」對於特戰人員的訓練更格外重要。

他解釋，應用射擊屬近距離快速射擊，射擊過程中必須保持「雙眼張開」，利用左眼觀察戰場環境、右眼瞄準，有別於普通官兵射擊時可以「閉眼」，難度相當高。訓練項目分為「前進」、「障礙物」、「手步槍轉換」、「快速換彈夾」、「掩護射擊」。（編輯：黃國倫）1080914

陸軍特種作戰指揮部特5營自5日起，每人背負超過25公斤重裝備，展開縱走北台灣、總長550公里的「戰術任務行軍訓練」。中央社記者游凱翔攝 108年9月14日