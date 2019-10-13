內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

（中央社記者王承中台北13日電）網傳香港黑警大舉移民台灣，內政部今天臉書貼文澄清，這是錯誤訊息。發文獲得台港網友一致支持，3小時內有超過3萬名網友按讚，分享次數破萬，不少香港網友留言「感謝台灣」。

香港反送中運動，警民衝突不斷，網傳香港黑警將攜家眷大舉移民台灣，且只要花費新台幣600萬買房就可移民，呼籲政府慎防。

內政部今天在臉書粉絲團發文表示，這是錯誤訊息。香港澳門居民來台投資的項目，不包含單純購置不動產自用。因此，不得以購買600萬元以上的不動產置產事由，申請來台居留。

內政部指出，所有各類申請居留、定居案件，移民署都會透由各種管道進行安全查核，審視各項條件，將不法及犯罪阻絕於境外。

內政部表示，根據現行香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第16條規定，港澳居民因工作、投資、就學等相關事由，可申請在台灣居留。但依同辦法第22條，如申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序，或從事恐怖活動之虞、參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報等情，移民署得不予許可其申請。

內政部發文獲得台港網友一致的支持，3小時內便獲得超過3萬名網友按讚，分享次數破萬。有不少香港網友在底下留表示，「感謝台灣政府及內政部把關」，也有香港網友指出，「身為香港人，都不想出賣香港人民的黑警到台灣定居，影響台灣廣大的朋友人民，也希望台灣可以保持住一個良好生活的環境」。

陸委會發言人邱垂正日前指出，初步統計，今年度1至7月獲准許可居留跟定居的香港居民的人數都有增加，其中許可長期居留的是1835人，較同期增加30.79%；定居的人數是759人，年增20.47%。申請事由仍以依親、婚姻最多，投資來台次之，但是否有激增情形，還需要長期觀察。（編輯：黃國倫）1081013