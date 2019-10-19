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丹麥羽賽挺進4強 戴資穎對決陳雨菲

最新更新：2019/10/19 00:55

（中央社記者黃巧雯台北19日電）尋求衛冕的世界球后戴資穎今天凌晨在2019丹麥羽球公開賽8強賽，僅花39分鐘，以21比16、21比12輕取日本選手大堀彩，4強賽將對決中國女將陳雨菲。

2019丹麥羽球公開賽在奧登斯舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，戴資穎去年奪冠，本屆比賽面臨保分壓力，需力拚奪冠，才能穩居球后寶座。

前2輪都以直落二過關的戴資穎，8強賽對決日本選手大堀彩，雙方過去6度碰頭，戴資穎未嚐過敗績，今天開賽拉出7比0強攻，但對手急起直追，反倒以11比10逆轉超前，隨後陷入拉鋸戰，戴資穎在15比16落後時，及時回神，連搶6分，以21比16搶下首局。

戴資穎延續首局氣勢，次局未遭遇對手太多抵抗，迅速取得12比4領先，並輕鬆以21比12勝出，收下4強門票。

另外，世界排名第20的台灣男雙組合盧敬堯與楊博涵，8強賽以17比21、21比14、21比14爆冷逆轉世界排名第3的中國組合劉雨辰與李俊慧，首度闖進超級750系列準決賽，下一戰將強碰目前世界第一的印尼男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。1081019

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