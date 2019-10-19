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陳雨菲因傷退賽 戴資穎與奧原希望爭丹麥羽賽冠軍

最新更新：2019/10/19 19:54
中國女將陳雨菲19日因傷退出丹麥羽賽，戴資穎（圖）晉級決賽，20日將與日本女將奧原希望爭冠。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）
中國女將陳雨菲19日因傷退出丹麥羽賽，戴資穎（圖）晉級決賽，20日將與日本女將奧原希望爭冠。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界球后戴資穎今天在2019丹麥羽球公開賽4強賽，因中國女將陳雨菲第2局因傷退賽，由戴資穎晉級決賽，明天將與日本女將奧原希望爭冠，展開球后保衛戰。

尋求衛冕的戴資穎這次在奧登斯舉行的丹麥羽球公開賽，前3輪都以直落二過關，以一局未失之姿，挺進4強。

戴資穎生涯與陳雨菲14度交手，握有13勝1敗優勢，但前一次在中國公開賽過招，雙方激戰3局，戴資穎才驚險搶下勝利，也是重回球后寶座的關鍵一役。

戴資穎今天對決陳雨菲，開賽就以3比0占上風，儘管陳雨菲隨即還以顏色，扳成3比3平手，戴資穎依舊穩健出擊，一路領先，以21比14先馳得點。

戴資穎次局一度陷入0比3落後，但迅速調整節奏、扳成平手，並帶著11比10領先進入技術暫停，而陳雨菲隨後11比12落後時，扭傷右腳，最終在11比14落後情況下，決定退賽，由戴資穎收下決賽門票。

由於戴資穎去年奪冠，本屆比賽有保分壓力，明天決賽迎戰奧原希望（Nozomi Okuhara）一役，唯有奪冠才能保住球后寶座，否則將由奧原希望登上后座，奧原希望今天在4強賽以2比1擊敗西班牙的前球后瑪琳（Carolina Marin）。（編輯：吳協昌）1081019 1081019

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