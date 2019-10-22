首次以教練身分亮相 彭政閔笑言有點慌亂

世界12強賽中華隊22日全體展開集訓，剛退役的彭政閔（前右）第一次以教練身分亮相，他表示，多少有點慌亂，也不太知道要做什麼，但請教其他教練後有比較清楚。中央社記者楊啟芳攝 108年10月22日

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）世界12強賽中華隊今天全體展開集訓，剛退役的彭政閔第一次以教練身分亮相，他表示，因為是第一次，多少有點慌亂，也不太知道要做什麼，但請教其他教練後有比較清楚。

彭政閔於總冠軍賽打完後，正式卸下球員身分，他曾說，手中的球棒即將要換成教練棒。彭政閔是中華隊打擊教練，與曾豪駒一起指導選手打擊，今天是中華隊全體練球首日，他也是第一天以教練身分踏進棒球場。

在練習過程中，不時能看到彭政閔與總教練洪一中談話，並請教打擊教練曾豪駒及三壘指導教練蔡昱詳。彭政閔說：「今天有點不知道要做什麼，不過洪總和蔡教練有大概跟我說，跟龍貓（曾豪駒）討論後也有比較清楚一點。」

彭政閔表示，今天還沒有正式拿起教練棒，只有稍微拿一下，感覺一下而已，對於這次自己的教練身分，他說：「最主要是協助球隊，希望能幫助中華隊有好的成績。」

被問到看到球員打擊練習，會不會「手癢」，彭政閔笑說：「不會，因為我才剛打完而已，而且今天因為是第一次，多少有點慌亂。」（編輯：張芷瑄）1081022