女官兵拖式飛彈實彈射擊 尾焰畫面震撼

（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍陸戰隊陸戰九九旅日前在南部進行拖式飛彈實彈操演，並由女性官兵擔任射手，海軍司令部今天公布操演畫面，當拖式飛彈擊出的瞬間，飛彈後方尾焰長達數公尺，畫面相當震撼。

「中華民國海軍」臉書粉絲專頁以「天馬銳擊」為題發文，海軍陸戰隊陸戰九九旅反裝甲連進行拖式飛彈實彈射擊操演，官兵按照程序步驟要領，對靶位實施精準射擊，充分展現陸戰隊勇猛剽悍精神。

國軍日前在南部進行「天馬操演」的拖式飛彈實彈射擊演練，海軍司令部公布操演畫面，由女性官兵擔任射擊手，並精準的成功命中目標，特別的是，當拖式飛彈擊出的瞬間，飛彈後方的尾焰長達數公尺，畫面相當震撼。

台灣、美國日前簽署拖式2B（RF）無線導引型反裝甲飛彈採購案，預計購入460枚，採購金額約新台幣38億元，從去年逐批次交貨，預計2024年6月前全數交貨。

拖式2B型飛彈將優先部署在國軍反裝甲部隊，目的用來抵抗共軍新式水陸兩棲戰車、氣墊船與空降輕型戰車。（編輯：蘇志宗）1081023