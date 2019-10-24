總統府住一晚 MIT好設計打動日籍部落客

「來去總統府住一晚」免費體驗活動第2組房客、日籍部落客石井三紀子23日入住，受到VIP級熱情款待，讓她直呼是「比五星級飯店還要周到的服務」，也成為一生難忘經驗。中央社記者徐肇昌攝 108年10月24日

（中央社記者楊千慧台北24日電）全球首創的總統府住一晚活動，第二組客人日籍部落客石井三紀子23日入住，接受了VIP級熱情款待，讓她直呼「比五星級飯店還要周到的服務」，成為一生難忘的經驗；也被套房中的台灣好設計深深打動。

石井三紀子今天對中央社記者表示，報名這次活動的主要動機是希望可以從不同角度介紹台灣。她的部落格以往以觀光及美食為主，不過在總統府住一晚後，重新發現台灣深厚的歷史文化，未來也想進一步介紹台灣的魅力。

日本部落客石井三紀子獲選到總統府住一晚，她24日表示，報名這次活動的主要動機是希望從不同角度介紹台灣；在總統府住一晚後，她重新發現台灣深厚的歷史文化，未來也想進一步介紹台灣魅力。中央社記者徐肇昌攝 108年10月24日

2011年因嫁給台灣老公而來台定居，目前為專職部落客。也擁有台灣旅行社工作經驗的她，住過台灣各地的各種飯店，但這次第一次在總統府下榻，石井感動地表示：「受到比五星級飯店還要周到的服務」。

石井說，入住期間有2名管家隨時陪同，提供日語服務外，還協助採訪拍攝，其中一名管家還是來自凱撒飯店的專業人士，讓她感到賓至如歸。

為了這次活動而設計的套房，以台灣老建築的元素為基底，浴室特別使用磨石子營造老屋特有的懷舊氛圍，家具及雜貨等軟件則是採用台灣在地的設計品牌。石井表示，可以感受到每樣東西都是精心挑選過的，將台灣的傳統好物及現代感融合在一起，每件雜貨的設計也都很棒。

被問到今後如何將這次經驗傳達給日本人時，石井說昨天入住時已經開過直播，觀眾反應也很熱烈。她說昨晚府方送上豆花當消夜，附上來自總統蔡英文的卡片，上面還有蔡總統的簽名，也有在直播中介紹，與觀眾分享這份喜悅。

石井直言，台灣最大的魅力是「人」。接下來製作的影片，她將以這趟旅行遇到的人們笑容為主題，努力將台灣最道地的人情味推廣出去。（編輯：羅友辰）1081024

全球首創的總統府住一晚活動，第2組客人、日籍部落客石井三紀子23日入住，她24日受訪直言，台灣最大的魅力是「人」，接下來製作的影片，她將以這趟旅行中所遇到的人們笑容為主題，努力將台灣最道地的人情味推廣出去。中央社記者徐肇昌攝 108年10月24日