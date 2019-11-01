蔡總統賴清德2日回防台南 初選後首度同台輔選

總統蔡英文（右）2日將出席台南市海尾橋竣工通車典禮，隨即出席與立委林俊憲聯合競選總部成立大會，屆時將與前行政院長賴清德（左）同框。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北1日電）2020總統與立委選戰倒數，總統蔡英文週末假日行程維持國政優先，明天將出席台南市海尾橋竣工通車典禮，隨即出席與立委林俊憲聯合競選總部成立大會，屆時將與前行政院長賴清德同場同框引發關注。

隨著中央選舉委員會18日至22日將受理總統選舉候選人登記申請，最近2、3週全國各地立委競選總部陸續成立，百工百業各行各業後援會成立大會與授旗，蔡總統明天行程全國跑透透。

蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄晚間受訪表示，蔡英文總統是現任總統，最重要的工作就是讓國政維持順利運作。這幾個月來，蔡總統民調持續穩定領先，證明蔡總統「國政優先」的策略獲得人民的肯定，持續以國政優先，做好總統的工作是最好的選戰節奏。

阮昭雄表示，總統明天會先出席海尾橋竣工通車典禮，這是當地民眾關心的大事，接著出席與立委林俊憲競選總部成立大會、2020蔡英文總統連任全國宗教後援會成立大會台南場、全國各級農會後援會成立大會、立委參選人林宜瑾競選總部成立、晚間回防新北市出席立委張宏陸「2020台灣要嬴 新北群英會」造勢晚會。

蔡總統3日將南下高雄市出席2020蔡英文總統連任南部工業區後援會成立大會、漁業界後援會成立大會、晚間將與賴清德同場不同框出席立委李昆澤「咱的高雄台灣的歌」音樂會。

賴清德日前表示，輔選行程將以選情艱困的立委選區作為優先輔選站台的重點，將分別為高雄市立委劉世芳、立委李昆澤輔選站台。李昆澤表示，蔡總統與賴清德兩人一前一後抵達音樂會現場，同場不同框。

民進黨台南市立委郭國文晚間受訪表示，相對於國民黨在總統初選之後持續內鬥與分裂，民進黨在總統初選之後，賴清德立即表態接受初選結果支持小英總統連任，並至各地輔選，蔡賴兩人同台同框就是象徵團結合作的氛圍，基層非常期待，儘管現在兩人尚未決定是否搭配競選，但同台至少讓人看到希望。（編輯：楊玫寧）1081101