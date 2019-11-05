美股氣勢如虹 道瓊指數漲114點創歷史新高

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美股近期氣勢如虹，企業財報與經濟數據優於預期，美中貿易戰顯現緩和跡象，不斷拉抬投資人信心。道瓊指數今天勁揚114點，繼標普500與那斯達克指數後衝上歷史新高點。

道瓊工業指數終場上漲114.75點，漲幅0.42%，收在27462.11點，7月中以來首創歷史新高。標準普爾500指數上漲11.36點，漲幅0.37%，收在3078.27點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲46.8點，漲幅0.56%，收在8433.2點。

在科技股領軍下，標普500指數與那斯達克指數上週率先攻上歷史高點，如今道瓊指數加入，3大指數都在今天創歷史新高。

標普500指數11大類股中，能源股因國際油價上漲表現最亮眼，漲幅超過3%。金融股也表現不俗，整體漲幅接近0.9%。隨著美中貿易關係緩和，走勢具指標作用的波音（Boeing）與開拓重工（Caterpillar）股價漲幅都超過1.6%。

半導體股漲勢凌厲，費城半導體指數勁揚2.19%，收在1726.92點，創歷史收盤高點。台積電美國存託憑證（ADR）延續近期漲勢，今天猛漲2.67%，收在53.49美元，再創歷史新高。

大盤一片「漲」聲中也有個股落難。Under Armour股價崩跌逾18%，這家運動用品大廠上季業績雖優於預期，但連續第2度下修全年營收預測，並證實會計做法遭聯邦機關調查，重創投資人信心。

速食業巨擘麥當勞（McDonald's）以和員工發生辦公室戀情為由撤換執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）後，股價下挫2.7%。

美股10月突破夏末秋初狹幅整理區間，近期不斷改寫歷史高點紀錄。今年以來，道瓊指數累積漲幅接近18%，有望挑戰2017年大漲25%的表現；標普500指數年初以來漲幅逾22%，有望創2013年大漲近30%以來最佳年度表現。

今天美股開盤前，美國總統川普再度在推特發文吹捧股市表現：「股市創歷史新高，好好花錢吧！」

華爾街日報分析，美股近期漲勢主要由景氣循環股帶動，顯示投資人對經濟成長愈來愈有信心。

美股財報季接近尾聲，企業業績好壞參半，但整體而言優於預期，令投資人安心不少。此外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天指美商可能很快就能拿到許可證，向遭華府制裁的中國電信設備巨擘華為供應零組件，投資人看好美中化解貿易摩擦，為美股帶來更多支撐。

美國聯邦準備理事會（Fed）改採寬鬆貨幣政策也功不可沒。聯準會去年4度升息，投資人憂心經濟恐陷衰退，市場一度瀰漫恐慌氣氛。今年聯準會3度降息支撐經濟，上週公布的就業報告也顯示美國經濟穩健，股市買氣在連串利多加持下更加旺盛。（編輯：王永志）1081105