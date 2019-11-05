美機MC-130通過台灣海峽 國防部：無異常狀況

國防部表示，一架美籍MC-130型機5日午間沿台海中線以東，由北向南飛行。圖為MC-130J Commando II。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

（中央社記者王承中台北5日電）國防部今天表示，一架美籍MC-130型機，於午間沿台海中線以東，由北向南飛行，國防部全程充分掌握，期間並無異常狀況。

從去年7月國防部首度發布美國軍艦通過台灣海峽的訊息後，至今幾乎每個月底都會有美艦通過台灣海峽，然而今年10月卻沒有任何美艦通過台海的消息。

國防部下午發布新聞稿表示，一架美籍MC-130型機，於午間沿台海中線以東，由北向南飛行，國防部全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部指出，對於台海周邊各國機、艦活動，國軍均能有效掌握，適切應處，籲請民眾放心。

MC-130型機是台灣空軍C-130型運輸機的衍生機種，主要用於特種作戰，運載特種部隊進行滲透，也可進行空中加油，配備夜視設備、地形跟蹤雷達和電子干擾設備，同型機曾在8月29日、9月27日飛越台海。（編輯：楊凱翔）1081105