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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，與日本隊確定晉級東京複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
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世界12強棒球賽2/21

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡

最新更新：2019/11/07 17:08
世界棒球12強複賽11日起將在日本千葉ZOZO海洋球場與東京巨蛋（圖）開賽，日方公布的票價最低不到新台幣300元，許多球迷希望組團到日本為台灣選手加油。（圖取自東京巨蛋網頁tokyo-dome.co.jp）
世界棒球12強複賽11日起將在日本千葉ZOZO海洋球場與東京巨蛋（圖）開賽，日方公布的票價最低不到新台幣300元，許多球迷希望組團到日本為台灣選手加油。（圖取自東京巨蛋網頁tokyo-dome.co.jp）

（中央社台北7日電）世界棒球12強複賽11日起將在日本千葉與東京開賽，日方公布的票價最低不到新台幣300元，許多球迷希望組團到日本為台灣選手加油。

中華隊對波多黎各與委內瑞拉兩場賽事後，確定進入在日本千葉ZOZO海洋球場與東京巨蛋舉行的複賽。不少球迷躍躍欲試，希望前往日本為台灣選手爭取東京奧運門票打氣。

根據世界棒壘球總會（WBSC）公布的賽程，中華隊預計台灣時間11日上午11時、12日晚間6時在千葉、15日中午11時、16日中午11時於東京出賽，對手尚未確定。

世界12強棒球錦標賽複賽將在日本舉行，中華隊出賽4場，將分別對戰A、C組前2名隊伍。（中央社製表）
世界12強棒球錦標賽複賽將在日本舉行，中華隊出賽4場，將分別對戰A、C組前2名隊伍。（中央社製表）
世界棒球12強複賽購票網站

根據日方網路公布的票價，兩場中華隊在千葉賽事，因無日本參賽，內野、外野自由座分別為1700和1000日幣，合約新台幣475和280元，許多球迷都想請假赴日。

相較於地主隊球迷一票難求，台灣旅客或球迷赴日可由網路訂票，由於ZOZO海洋球場可容納3萬多名觀眾，球迷也可直接赴現場或在便利商店購買。（編輯：廖漢原）1081107

ZOZO海洋球場票價最低為外野自由座的1000日幣。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
ZOZO海洋球場票價最低為外野自由座的1000日幣。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
ZOZO海洋球場的座位分布。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
ZOZO海洋球場的座位分布。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
東京巨蛋票價最低為外野自由座與內野2樓自由座的1200日幣。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
東京巨蛋票價最低為外野自由座與內野2樓自由座的1200日幣。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
東京巨蛋的座位分布。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
東京巨蛋的座位分布。（圖取自LAWSON TICKET網頁l-tike.com）
地機族
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