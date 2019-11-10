P-3C反潛任務臨戰場 亮麗飛行員排泄物要打包

（中央社記者游凱翔台北10日電）台灣四面環海，反潛作戰十分重要，P-3C反潛機需要在狹窄機艙內長時間監控，機上廁所無排泄物儲存槽，遇緊急生理需求，只能將排泄物「打包」帶走，這些都是光鮮亮麗飛行員背後，不為人知的一面。

軍事新聞通訊社報導，台灣四面環海，加深反潛作戰重要性，空軍在民國55年成立反潛中隊，期間使用S-2A、S-2E、S-2T等反潛機，並於68年擴編為反潛機大隊；106年12月P-3C反潛機成軍，S-2型機全數除役。P-3C型機不論是水上反潛、海上攻擊或是空中監測方面，都充分發揮效用，提升國軍整體反潛作戰效能。

P-3C反潛機功能齊全，具備反潛作戰、反水面作戰、水面戰區空中偵巡、空中早期預警、信息情報、搜索救援及情報、監視、偵查等功能；並配備空射型魚雷、水雷、深水炸彈、反艦飛彈等精準武器，大幅提升國軍制海優勢。

由於反潛作戰往往要對疑似水下目標長時間監控，對組員來說是一件相當艱苦的體力活，依任務特性，飛行時間也有所不同，區分為4、6、10小時及跨夜飛行，若是執行6小時以上飛行，就必須由多組成員輪流執行任務。

此外，長時間在空中飛行，組員只能在狹窄艙內找合身處「打地鋪」小歇；在生理上更是不方便，由於機上廁所空間小且不分男女，只有馬桶座及尿斗，而馬桶座並不像民航客機有排泄物儲存槽，若是任務期間遇上情急生理需求，組員只能盡可能將廁所清理乾淨「打包」帶走，這都是反潛組員執行任務時，不為人知辛苦的一面。

值得一提的是，反潛作戰大隊曾在83年5月的漢光演習期間，在距離台南安平外海12.5浬處偵獲共軍「R級」潛艦，隨即與海軍艦隊配合順利完成聯合反潛任務。

空軍反潛作戰大隊偵潛官紀上尉表示，在空軍反潛作戰大隊印象最深刻的是跟監任務，在艦艇服務的時候，比較沒有這種「在前線」的感覺，來到反潛作戰大隊後，親臨感就像在第一線作戰。

他說，P-3C反潛機在低空執行任務時，能夠應變的時間非常短，每位組員的反應要非常迅速。尤其，要根據現有情資，針對不明目標做判別的時候，因為偵潛官主要負責操作P-3C反潛機所有的偵搜器，要如何在短時間內判斷並回傳正確情資，以及作戰的臨場感，讓他印象非常的深刻。（編輯：楊凱翔）1081110