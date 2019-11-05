F-16V特別預算 蘇貞昌12日赴立院報告備詢

（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，研商邀請行政院長蘇貞昌至立法院列席報告中央政府新式戰機採購特別預算案等相關事宜；朝野黨團討論後達成共識，邀請蘇貞昌12日赴立法院報告並備質詢。

為使台灣向美軍購66架F-16V戰機的特別預算有法源依據，立法院會10月29日三讀通過新式戰機採購特別條例，規定這次軍購所需的經費上限為新台幣2500億元等6條條文；緊接著，行政院會於10月31日通過特別預算案，後續送立法院審議。

蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，討論「為邀請蘇貞昌率相關部會首長至立法院列席報告『中央政府新式戰機採購特別預算案』編製經過並備質詢」等相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，戰機預算勢必要在休會前完成，這有重要性及急迫性，因此建議邀請蘇貞昌8日到立法院備詢、案子11日付委，或12日備詢、案子13日付委。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗發言詢問，國防部或民進黨黨團希望這個預算案最慢何時要通過。

國防部副部長張哲平說，現在發價書草案已經來了，希望能在12月中旬，至少在停會前通過預算完成三讀，這樣才有辦法在年底前2週完成發價書簽署，明年才可以讓美方正式啟動生產準備。

經朝野黨團討論後達成共識，12日邀請蘇貞昌、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告「新式戰機採購特別預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由民進黨團推派5人、國民黨團推派5人、時代力量黨團及親民黨團各推派2人進行；此外，議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議，當日會議不處理臨時提案。

此外，今天朝野協商時也討論到這個會期的停會日期，彼此交換意見；民進黨團、國民黨團傾向12月17日，親民黨團則沒有意見，時代力量代表、立委鄭秀玲則說要帶回去討論，現場並未做出結論。

空軍以代號「鳳翔專案」，向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機；行政院會10月31日通過主計總處提報的「新式戰機採購特別預算案」，民國109年至115年歲出編列2472億元，包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元。（編輯：蘇龍麒）1081105