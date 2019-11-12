12強中華隊7比0獲勝 首度完封韓國職業隊

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場交手韓國隊，中華隊先發投手張奕投6.2局，投了112球，無失分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

（中央社台北12日電）眾所矚目的世界12強棒球賽台韓大戰，今天晚間在日本千葉球場舉行。中華隊靠著張奕6.2局好投以及陳俊秀3分砲，7比0擊敗韓國，首度完封職業球員組成的韓國隊，進軍東京奧運仍有希望。

張奕今天用112球主投6.2局，僅被敲出4支安打，保送與三振各有4次，繼預賽對委內瑞拉之後，再有無失分表現；陳俊秀在7局上一、二壘有人的情況下，轟出3分全壘打，幫助中華隊將比數拉開到7比0，為中華隊拿下漂亮一勝。（編輯：吳協昌）1081112

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，中華隊投手張奕先發投6.2局，用了112球，每每成功化解危機都吶喊振奮士氣。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間出戰韓國隊，2局上高宇杰敲出安打，中華隊先馳得點。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間對戰韓國隊，2局上高宇杰敲出安打，壘上王勝偉（左）回到本壘得分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場迎戰韓國隊，有球迷自製「我愛韓國輸」的看板，為中華隊加油打氣。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，7局上陳俊秀轟出3分砲，中華隊以6比0領先。陳俊秀跑過三壘時開心吶喊。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，7局上陳俊秀轟出3分砲，中華隊以6比0領先。陳俊秀回到休息區後，與隊友一起向外野慶祝。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，7局下左投陳冠宇（前）登板中繼，化解危機後，吶喊振奮士氣。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場交手韓國隊，9局上，中華隊林泓育敲出安打，帶有一分打點。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場交手韓國隊，9局上，中華隊林泓育敲出安打，將二壘上林哲瑄（右）送回本壘得分，帶有一分打點。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場交手韓國隊，9局下中華隊派上終結者陳鴻文，關門成功，幫助球隊守住勝利。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

世界12強棒球複賽12日晚間在日本千葉ZOZO球場舉行，中華隊一路領先南韓隊，駐日代表謝長廷與中華隊的球迷興奮加油。中央社記者楊明珠千葉攝 108年11月12日