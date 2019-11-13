12強對韓後援無失分 陳冠宇：守下來的心情強烈

（中央社記者楊啟芳千葉13日電）世界12強複賽中華隊以7比0擊敗韓國，除了張奕先發6.2局無失分，陳冠宇和陳鴻文也聯手封鎖，兩人到目前都未失分，陳冠宇表示，前面張奕投得很好，想守下來的心情特別強烈。

此戰先發投手張奕在7局下1出局時被敲二壘安打，再解決1名打者後退場，由左投陳冠宇接替，成功解決第3名打者。第8局陳冠宇續投，雖然被敲1支安打，送出1次保送，但飆2次三振，沒有掉分，複賽連2場都投1.1局無失分。

談到第8局一、二壘有人的危機，陳冠宇表示，「前面張奕投得很好，所以想要守起來，那種心情特別強烈，而且離勝利只剩2局」。他也說，上場時不會看分數，只想著把自己準備好，「既然都2出局就穩一點，有分數在，教練也相信我」。

張奕結束投球任務後持續待在投手丘上，等待下一任投手陳冠宇上場擊掌，兩人都是日本職棒的選手。陳冠宇指出，「當時他用日文跟我說，麻煩你了，我也回他，你真的投很好，謝謝你，這就是他的實力，我都叫他神」。

由於千葉ZOZO球場是陳冠宇母隊羅德隊的主場，近2場比賽有許多日本球迷到場為陳冠宇加油，他說：「很謝謝他們一整年季賽為我們加油，到最後2場也熱情加油，接下來比賽在東京巨蛋不遠，也希望他們過來。」

陳冠宇退場之後，中華隊終結者陳鴻文投1局霸氣飆出2次三振，守下勝利，兩人到目前為止仍未失分，總教練洪一中也稱讚，確實表現得很好。（編輯：陳政一）1081113