懷孕8週禁墮胎公投是否涉人權 中選會要求補正

（中央社記者顧荃台北13日電）公民團體提懷孕滿8週禁墮胎公投案，中央選舉委員會表示，由於此案可能涉及人權議題，今天委員會決議，請提案人限期補正說明。

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議彭迦智領銜提出的公投案「你是否同意優生保健法施行細則第15條第1項本文：人工流產應於妊娠24週內施行，修正為人工流產應於妊娠8週內施行。」

中選會晚間表示，該案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案領銜人限期補正。

中選會官員說，委員要求限期補正主要的理由有兩點，一是提案本來分類為「立法原則的創制」，但在聽證會後提案人更正為「重大政策的創制」，內文跟理由卻沒有變更，因此要求補正。

官員表示，第二點是本案引發外界廣大討論，是否涉及人權議題，或是否違背憲法、大法官解釋等，委員也一併要求限期補正。

對於公民團體提懷孕滿8週禁墮胎公投案，婦女團體婦女新知基金會日前批評，公投提案以保護胎兒生命權為名，但卻罔顧女性處境，侵害女性健康與生育自主權。婦產科醫生施景中也反對，他認為，胎兒結構、染色體異常等檢查都是8週以上才能檢查出來，且此議題涉及醫療專業，不宜公投決定。（編輯：謝佳珍）1081113