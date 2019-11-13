台嫌涉香港搶劫名錶後返台 台中落網

台中地檢署與刑事局中部打擊犯罪中心攜手偵破台嫌林姓男子赴香港等地強盜案，檢警在掌握林男藏身學生套房內後，循線將人追捕到案。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年11月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心查獲林姓男子到香港、大陸、東亞及東南亞等地區精品鐘錶行，涉嫌持槍搶劫名錶，得手每件均超過新台幣330萬，所得超過1165多萬元。

台中地檢署與刑事局中部打擊犯罪中心偵破林姓男子赴香港等地強盜案，檢警掌握林男藏身學生套房內，循線追捕到案，日前向法院聲押獲准，訊後依法偵辦，今天下午召開記者會說明案情。

港媒5日報導，一名台籍嫌犯在香港搶劫後返台，法務部表示，若國人在香港犯強盜罪，台灣具有司法管轄權，仍應依台灣法律追訴處罰，呼籲港府提供相關在港證據，共同打擊犯罪。

香港南華早報報導，一名台籍嫌犯10月6日持空氣槍，搶劫一間位於尖沙咀麼地道的鐘錶行，並得手兩只價值港幣99萬元（約新台幣384萬元）的手錶。

報導引述香港警方指出，嫌犯於當天上午抵達香港，犯案後隨即在當晚飛回台灣。（編輯：李亨山）1081113