MLB賽揚獎出爐 迪格隆連霸魏蘭德第2度獲獎

MLB紐約大都會王牌投手迪格隆（左）13日獲選國家聯盟賽揚獎，成為第11位連續獲得賽揚獎殊榮的投手；美國聯盟方面，則是由休士頓太空人王牌投手魏蘭德（右）贏得生涯第2座賽揚獎。（左圖取自維基共享資源；作者：Arturo Pardavila III，CC BY 2.0、右圖取自twitter.com/astros）

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）MLB紐約大都會王牌投手迪格隆今天獲選國家聯盟賽揚獎，成為第11位連續獲得賽揚獎殊榮的投手；美國聯盟方面，則是由休士頓太空人王牌投手魏蘭德贏得生涯第2座賽揚獎。

美國職棒大聯盟MLB官網報導，迪格隆（Jacob deGrom）成為第11位連續2季贏得賽揚獎的投手。跟去年的情況一樣，投票者不在意迪格隆較不亮眼的勝場數，反而關注他較能掌控的指標。

迪格隆2018年繳出近代最低之一的防禦率，雖然今年沒有被看好輕鬆獲選，但他在30張第一名選票中依舊囊括29張。在人才濟濟的國聯候選人中，迪格隆最後23場先發吃掉152局，防禦率1.89，被攻擊指數為0.538，表現出色。

整體而言，迪格隆三振數225次為國聯最多，防禦率2.43排名第2，每局被上壘率（WHIP）0.97並列第一，投了204局為第3多，相對防禦率（ERA+）為167排名第3。在投球局數超過200局的5名國聯投手中，迪格隆的防禦率最佳，遙遙領先其他好手。

連續獲選賽揚獎的投手有，法克斯（Sandy Koufax）、麥克萊恩（Danny McLain）、巴默（Jim Palmer）、克萊門斯（Roger Clemens）、麥達克斯（Greg Maddux）、蘭迪．強森（Randy Johnson）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、蘭斯康（Tim Lincecum）、克蕭（Clayton Kershaw）與薛哲（Max Scherzer）。

太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）2011年為底特律老虎效力時榮獲賽揚獎，之後有3次屈居第2名，分別是2012年與2016年為老虎投球與2018年效力太空人時，他今天終於揚眉吐氣，獲得第2座賽揚獎。

有名人堂等級實力的36歲強投魏蘭德，今年繳出生涯最佳的賽季成績之一，拿到MLB最佳的21勝、投223局、被打擊率0.172、每局被上壘率0.80，先發34場並列第一。

他的每局被上壘率是過去100年來10季以上投手中第2低，僅次於馬丁尼茲2000年創下的0.74。魏蘭德9月1日在多倫多也投出生涯第3場無安打比賽，成為史上第6名投出至少3場無安打比賽的投手，他的三振數本季達到300次，且在本季最後一次先發締造生涯3000次三振紀錄。

魏蘭德防禦率2.58，在這方面僅被對隊友柯爾（Gerrit Cole）打敗，柯爾投了212又1/3局。太空人兩位王牌投手的表現難分軒輊，讓本屆得賽揚獎選拔更有看頭。然而，最後還是有人脫穎而出，獲獎者就是魏蘭德。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1081114