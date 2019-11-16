台灣留學生賴致愷失蹤近3個月 美警方尋獲遺體

台灣留學生賴致愷前往美國阿拉巴馬州就學，但自8月19日起失蹤，美方近日找到一具遺體，驗屍證實是賴致愷。（圖取自奧本新聞網頁news.auburnalabama.org）

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）台灣留學生賴致愷在美國失蹤近3個月後，美國警方今天宣布在一處小屋找到遺體，經過指紋比對確認是賴致愷。法醫研判他是在這幾天剛過世。

美國媒體報導，警方今天發布聲明指出，10日在阿拉巴馬州奧本（Auburn）一處房屋後面的小屋發現一具遺體，證實是失蹤的奧本大學台灣留學生賴致愷。

22歲的賴致愷原就讀台北科技大學資訊工程系，7月赴奧本大學（Auburn University）就讀研究所課程，但8月19日開學第一天，賴致愷沒有出席，奧本台灣同學會向警方報案。

警方指出，賴致愷雖然自8月18日之後下落不明，但是法醫指出，他是在這幾天剛過世，待在這個小屋有一段時間。警方初步判斷沒有謀殺的跡象，不過死因仍待進一步調查。

駐亞特蘭大經濟文化辦事處人員向中央社記者表示，已在第一時間將這不幸的消息陳報外交部，將全力協助家人來美及處理後續相關事宜，繼續與美國警方、相關部門保持聯繫，提供協助。

亞特蘭大經文處表示：「對於賴同學的不幸，我們深感遺憾與萬般不捨，希望賴同學的至親好友能節哀順變。」

奧本大學發布聲明表示：「我們向賴致愷的家人與朋友表達最深切的同情，他將永遠都是奧本家族的一員，我們深感哀悼。」（編輯：馮昭）1081116