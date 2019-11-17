台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

中國5G資費門檻低，但取消了吃到飽，韓國透過5G手機補貼成功吸引用戶，台灣5G要在4G低價競爭與吃到飽常態中，找到吸引用戶又不傷害產業價值的平衡，恐讓業者很傷腦筋。中央社記者江明晏攝 108年11月17日

邁向5G新紀元（中央社記者江明晏台北17日電）中國5G資費門檻低，但取消了吃到飽，韓國透過5G手機補貼成功吸引用戶，台灣5G將在明年上路，要在4G低價競爭與吃到飽常態中，讓消費者「無痛」升級，恐會讓電信業者「很痛」。

5G第一波釋照競標將從今年12月10日展開，預計明年1月完成釋照，5大電信業者力拚明年第3季5G商轉，消費者最快可在明年7月使用5G服務。

第5代行動通訊技術（5G）擁有高頻寬、低延遲、大連結等特性，根據國際電信聯盟（ITU）的IMT-2020規範，5G峰值理論速率下載速度為20Gbps，上傳速度為10Gbps，在理想環境中，理論上會比4G網速提高20倍左右。

5G不只速度更快，還能衍生多元化服務，各界都相當關注未來該怎麼收費？就連國家通訊傳播委員會（NCC）都在電信業者5G資格審查中，主動關心未來5G定價方向。

借鑑他山之石，中國大陸已上路5G服務，電信3巨頭的5G行動通話資費方案，依照不同網速、流量提供多種套餐選擇，每月最低人民幣128元（約新台幣555元）起跳，最高資費達人民幣598元（約新台幣2596元），且首度採取按上網速度定價的方式，也沒有「吃到飽」套餐。

例如，中國移動最低的128元套餐就可享用500Mbps網速，流量30GB；最貴的598元套餐，流量有300GB，可享1Gbps的極速。中國聯通人民幣199元及以下價格的5G套餐，上網速度限制在500Mbps；299元及以上5G套餐速度可達1Gbps。

目前中國5G套餐的預約量已超過1000萬人，北京和上海是中國目前5G訊號覆蓋最多的城市，廣州、杭州等城市也實現了5G網路連片覆蓋。預計今年年底，大陸開通5G基地台將超過13萬個。

韓國早在今年4月5G開台，三星中國研究院院長張代君表示，7個月時間內韓國已有400萬5G用戶，「5G用戶成長速度是4G的2.5倍」；他認為主要原因有3個，第一，南韓5G覆蓋率達85個城市；第二，有比4G更有吸引力的資費、數據使用無限制；第三，5G手機的補貼吸引了更多早期用戶。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，消費者最在意5G的「品質、覆蓋」與「價格」，還有與「4G服務的差異性」，南韓系統商的5G升級方案盡量讓消費者「無痛」，例如分期付費拉長、優惠舊換新，讓消費者認為買5G手機更划算，也刺激平均用戶貢獻金額（ARPU）提升20%。

觀察韓國4G資費方案，中華電信技術執行副總經理林國豐指出，韓國電信商在5G普遍採用流量分級收費，入門價為月付新台幣1444元，流量8GB，但初期主打「吃到飽不降速」促銷方案，換算約新台幣2400元，而「台灣4G吃到飽目前只是他的零頭」，對台灣來說當然不可能接受，但台灣投資的成本不會比別人少。

林國豐認為，怎麼促進5G轉換率，可能還是要取決於價格，若沒有取得平衡點，導致電信業沒辦法回收，長遠對消費者也不利，建議各家業者在5G資費「慎始」。

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，Verzion十分看好5G在消費市場的發展，畢竟網路原住民、手機原生族群的千禧世代、Z世代，在網路上付費的意願和花費極高，也期望5G能成為價值取向的時代，不要只是價格取勝。

遠傳電信總經理井琪表示，全球5G領先商轉的電信業者5G資費比4G至少增加22%。以SKT為例，大約增加22%，其他KT、LG U+、Verizon則普遍落在20%到46%的價格增幅；至於台灣的5G資費，目前還沒有答案。

中華電信行動分公司總經理陳明仕表示，4G的營收結構已明顯傾斜到數據，但加值服務每年都持續成長，5G除了一般上網，將和生活多樣化有關，商業模式很可能是B2B2X，萬物與人可能都會發展新型態，例如智慧家庭、AR與VR等。

台灣之星總經理賴弦五則強調，台灣之星加入市場以來，4G的ARPU下滑，4G的用量大幅提升，如果電信市場只有3家業者，5G資費恐高居不下，期盼競標結果能保留第4家電信業者，讓資費競爭態勢延續，才對消費者最有利。

另外，有不少單位針對5G資費做出調查，21世紀基金會委託世新大學民調中心對全台手機用戶調查結果顯示，73.9%的民眾現在月租費不超過新台幣900元，未來5G上網速度較快，72.6%受訪者認為月租費不能超過千元，顯見民眾已習慣台灣物美價廉的上網環境，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度恐不高。

整體而言，業者對5G資費的期待看法不一，5G時代能否拉抬資費，刺激數據營收成長，前電信業高層坦言，「恐怕回不去了」，而目前為止，5G的商業模式是B2B（企業與企業），很難用B2C（企業與消費者）來看或比較；也有業者看好5G的電信資費將會依據不同的服務內容，適用不同的收費標準。未來5G如何收費、會不會有不同模式，如何在成本利潤與消費者接受度間取得平衡，都考驗電信業者的智慧。（編輯：張良知）1081117