5G明年中旬將上路 消費者盼殺手級應用

台灣5G將在2020年中旬上路，消費者期待有殺手級的應用，總統蔡英文先前曾在公開場合透露，最期待自駕車。中央社記者江明晏攝 108年11月17日

邁向5G新紀元（中央社記者江明晏台北17日電）台灣5G將在明年中旬上路，調查指出，消費者最期待高畫質影音、智慧生活與ARVR相關應用3大領域，而總統蔡英文先前則透露，「最期待自駕車」。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員郭文忠表示，5G網路已陸續在全世界展開，台灣12月即將展開競標，這次在5G上，NCC也提供比較長的使用期限、調降頻率使用費，並提供「三共（共頻、共網、共建）」，盼5G能在明年中旬左右提供服務。

而消費者最期待哪些服務？哪些服務能成為殺手級應用？蔡總統先前體驗中華電與合作夥伴研發的5G應用後表示，未來5G服務中「最期待自駕車」，也期許台灣明年將和日、美、韓同步進入5G時代，在全球占有一席之地。

Verizon Media日前發表「台灣消費者5G意願大調查」，探詢消費者最期待的應用，主要聚焦高畫質影音、智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）與ARVR相關應用3大領域。

台灣5G將在2020年中旬上路，調查指出，消費者最期待高畫質影音、智慧生活與ARVR相關應用3大領域。中央社記者江明晏攝 108年11月17日

其中，7成以上（74%）有體驗過AR擴增實境的消費者中，約有8成比例認為，AR將提供更富娛樂性、互動性及身歷其境的體驗，並帶來更智能便利生活，而旅遊、購物、遊戲則是消費者最期待應用AR的三大領域。

他也指出，台灣4G滲透率高達124%，排全世界前兩名，44%是吃到飽的用戶，平均每月使用量高達35GB，將更有利推展5G。

Verizon Media的調查也剖析消費者對5G的看法，Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳指出，超過9成（92%）消費者聽過5G，其中近8成（77%）對其高速傳輸特性最有印象，更有4成消費者認為5G將為人類生活和社會各層面帶來顛覆性影響，近6成（56%）消費者期望5G能在未來1至2年內完全普及，並有逾8成（83%）有意願轉換為5G服務。

市場一般認為，未來5G多數服務將以B2B（企業對企業）為大宗，台灣5G開台時是否第一時間就會有消費者服務，中華電信執行副總經理林國豐指出，垂直領域有許多5G應用，還要跨領域去磨合，其實還需要一段時間，以韓國為例，4月開台至今5G用戶已有300萬用戶，初期消費者服務的速度會比較快，但5G發揮出來的效用對各行各業影響會相當大，換言之，消費者透過B2B領域也能體驗到不同5G服務。

根據愛立信調查指出，5G服務概念吸引了全球76%的智慧型手機用戶，甚至有高達44%的消費者願意付費享受5G服務。消費者期待在5G推出後的3至4年內，多數5G延伸服務將成為主流。

全球超過30%的智慧型手機用戶期待，5G為行動寬頻帶來速度、網路覆蓋與便宜價格以外的效能，像是更長的電池壽命，以及連結裝置與物聯網的能力等。消費者也期待依用量付費的時代即將結束，取而代之的將是以5G服務或連網裝置為基礎，一次收取固定費用的收費方式。

迎接各界對5G的期待，電信三雄積極備戰，中華電信打造「5G試驗與培訓場域」，在中華電信學院綠能智慧園區內建置「5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境，並和國內生態系夥伴發展5G智慧應用。

台灣大近年來在智慧城市、智慧停車、智慧量表、智慧零售、智慧節能等領域的成果，舉凡製造業、農業、健康照護等，都已有運用物聯網（IoT）技術的案例；同時打造新莊棒球場為全台灣第一座智慧球場，成為第一個從球場出發結合鄰近商圈的全方位「5G智慧示範區」。

遠傳電信針對5G發展與垂直產業的合作積極投入，已與台北市政府、工研院等垂直場域產業合作，於內湖運動中心提出「5G新創體驗方案」供各類有興趣廠商申請5G device IoT /新創應用服務測試，日前宣布攜手全家便利商店科技概念2號店設置遠傳5G測試實驗站台，開放消費者體驗5G的FamiWifi，未來5G相關應用將可於店鋪實際落地。（編輯：林淑媛）1081117