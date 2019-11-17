5G頻譜12/10競標 3.5GHz如信義計畫區兵家必爭

邁向5G新紀元（中央社記者吳柏緯台北17日電）5G頻譜將從12月10日開始競標，其中3.5GHz被視為是兵家必爭之地。不過這個頻段在過去由於相關技術不發達，因此乏人問津。如今隨著5G發展而鍍金，彷彿是頻譜裡的信義計畫區。

這次第一波5G頻譜競標，一共釋出了3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出的270MHz頻寬，被視為是競標中最搶手的熱門標的物，已有電信業者喊出要標滿NCC規定的上限100MHz。

然而對於不熟悉電信工程知識的消費者而言，難以理解為什麼3.5GHz在這次的競標中會如此搶手。談到這個問題，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏以登山作為例子，說明3.5GHz是如何從乏人問津的頻譜，轉身成為搶手貨。

蔡志宏指出，過去台灣產業界在發展相關的技術時，原本預估5G可能會使用高頻段，例如28GHz，甚至更高頻的39GHz。高頻段確實比較寬，而且動輒可以切出4、500MGz給電信商使用。

然而當時的技術並沒有辦法直接上到如此高的頻段，必須要找一個中繼站，將電波傳輸拉到中頻段的高度，接著再傳往高頻段。蔡志宏說，在經過反覆地測試後，大家逐漸發現3.5GHz這一塊地，不但平坦而且開闊，適合做為發展的中間點。

蔡志宏觀察，世界各國的5G技術研究軌跡都很像，也逐漸發現3.5GHz適合作為往高頻的跳板，於是開始在這裡發展基礎建設。久而久之，發現這個頻譜的物理特性還不錯，基地台涵蓋的範圍也不差，加上生態系形成，越來越多的技術發展往這裡集中，最後，這塊原本被視為跳板的頻段，也逐漸成為了主頻段。

蔡志宏提到，任何頻譜的使用都有一定的演進程序，不太可能只靠一個國家單打獨鬥，或是獨自倡議一個特定頻譜。特異獨行的頻譜規畫，將會導致頻譜的技術方案變得非常特殊，資源很稀少，無法生成穩定的產業鏈與生態系。

最先面臨的問題是技術方案不齊全，接著是價格可能會比別人貴，然後是不如別人暢通，所有的問題都會卡住。因此頻譜的建置必須跟著世界的生態系走。如今這個世界趨勢就是3.5GHz。

不過，過往3.5GHz的頻段沒有受到太多的關注，因此不但冷僻而且聚集了橫跨不同領域的應用，因此要「清」出乾淨的頻段也是一件大工程。

蔡志宏指出，這次3.5GHz頻段總共釋出270MGz，並不是憑空冒出來，而是經過協調與騰讓後，才有這些空間。他說，當決定要以3.5GHz作為5G釋照的主要頻段後，跨部會小組就開始依據台灣國情、目前使用現況，進行協調並決定騰出那些空間。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥也以「都市計畫」形容頻譜的重分配，他表示過去由於技術限制，因此3.5GHz的頻段乏人問津，然而隨著5G技術逐步發展，3.5GHz也逐漸受到重視，各國的建設也在這個頻段發展起來，如今成為5G建設最成熟的頻段。就像是過去信義區乏人問津，但如今已經變成重要的商業中心。

從鎖定3.5GHz到清理，如今即將競標，蔡志宏笑說，上帝很公平，給每一個國家可以使用的頻譜都一樣，只是能不能清出來使用，就看各自的能耐了。如果清得出來，那就是國家的行政效率，或是早年有遠見，了解做這些事情的重要性。（編輯：林孟汝/林淑媛）1081117