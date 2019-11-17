東奧與娛樂產業 將成台灣5G發展助力

邁向5G新紀元（中央社記者吳柏緯台北17日電）台灣明年即將邁入5G元年，就像是拓寬，甚至是新建一條又寬又快的高速公路，除了通訊之外，娛樂與運動產業可望成為第一批與5G對接的產業，即將到來的東京奧運帶動的賽事轉播需求，也可望成為推動台灣5G發展的一大助力。

台灣4G滲透率達124%，高居全球前2名，其中有44%用戶選擇吃到飽方案，每月平均使用34GB流量。不少電信業者都將5G商轉時間瞄準明年下半年，除了建設基礎設施外，同時進行跨領域整合，讓民眾在使用5G的時候「很有感」。

有人形容，未來從4G升級到5G，就像是拓寬，甚至是新建一條又寬又快高速公路，讓原本車流量大的時間跟路段，得以舒緩，而且駕駛幾乎不需踩煞車。

若應用到轉播，就像是過去觀看熱門賽事時，時常會發生由於流量太大，而在關鍵時刻畫素下降，甚至出現「轉圈圈」延遲、中斷現象；然而當道路開得夠寬後，因瞬間大量流量塞爆網站，讓網路服務掛掉的情形不再，網路世界可說是暢行無阻。

比起大家耳熟能詳的智慧醫療、智慧交通與智慧城市等朗朗上口5G應用，不少電信業者及擘劃5G藍圖的政府部門都認為，第一波會被5G翻轉的產業是與民眾生活更貼近的娛樂產業，舉凡電玩遊戲、運動賽事到追劇與直播，可能都會在明年下半年出現大幅度的轉變。

例如，遠傳電信日前與韓國JTBC電視台合作，推出5G技術結合17 Media現場直播節目，搶先布局5G娛樂產業；台灣大哥大則將新北市新莊棒球場作為5G的實驗場域，打造成智慧棒球場。台灣大哥大總經理林之晨日前受訪時指出，未來5G商轉後也會以5G技術優化球場的設施，讓球迷有更好的觀球體驗。

對於電信業者積極投入5G娛樂產業，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示並不意外，他指出，現在幾乎所有的電信業者都很擅長將大型活動或是運動賽事，結合手機並提供更多的服務。

蔡志宏觀察，在國際上已經釋照並啟動5G服務的國家中，初期確實仍以一般使用者的行動寬頻應用為主，透過5G頻寬提升、延遲時間的降低，使用者會得到有別於4G的體驗，不管是下載檔案或者觀看高解析度影音，甚至是使用串流服務，會變得更順暢。

過去談論3G、4G的時候，大多仍著重於電信場域，但是到了5G的時代，突然迸出的「垂直場域整合」一詞，對於一般民眾而言太難以理解，但如果強調5G的應用可以提升娛樂體驗，這樣子就有不少人能夠明白。

蔡志宏指出，新的技術產品要發展、推廣確實需要一個契機，例如在世界盃足球賽期間，表現比較好的國家，由於能夠吸引球迷支持，因此國內的大尺寸電視銷售量會比較好。對即將發展5G的台灣來說，明年的東京奧運確實是一個可以讓一般民眾感受4G與5G差異的契機。

蔡志宏說，東京奧運期間，民眾一定會有透過手機觀看運動賽事的需求，即便不是比賽直播，也可能是片段或是相關的影片，這時候將運動轉播結合5G技術，可望能大幅增加傳輸品質，並提升民眾的觀看體驗，屆時就能親身感受4G與5G的差異性。（編輯：林孟汝）1081117