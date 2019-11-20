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蔡總統接見吐瓦魯外長 期待兩國關係更緊密

最新更新：2019/11/20 11:51
總統蔡英文（右）20日在總統府接見吐瓦魯國外交部長柯飛（Simon Kofe）（左），首先恭喜吐瓦魯今年9月順利選出新國會，組成新政府，彰顯出民主價值。中央社記者張皓安攝 108年11月20日
總統蔡英文（右）20日在總統府接見吐瓦魯國外交部長柯飛（Simon Kofe）（左），首先恭喜吐瓦魯今年9月順利選出新國會，組成新政府，彰顯出民主價值。中央社記者張皓安攝 108年11月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見吐瓦魯國外交部長柯飛，她感謝吐瓦魯的新政府對兩國合作關係的肯定，尤其柯飛一上任部長，就接受國際媒體專訪，堅定支持吐瓦魯與中華民國的邦誼，她期待兩國關係更加緊密。

蔡總統今天在總統府接見吐瓦魯國外交部長柯飛（Simon Kofe）伉儷，她首先恭喜吐瓦魯今年9月順利選出新國會，組成新政府，彰顯出民主價值。

蔡總統提到，柯飛是青年才俊，有專業法律背景，更熟悉吐瓦魯傳統價值觀，她相信，接下來在國際舞台上，柯飛一定可以讓大家留下深刻的印象。

「過去40年來，中華民國和吐瓦魯始終是堅定不移的合作夥伴」，蔡總統說，兩國一起為彼此的永續發展努力，也一起爭取更大的國際參與空間，包括，太平洋島嶼國家共同關切的氣候變遷、農漁業發展、醫療教育以及能源等議題，都有很密切的合作計畫。

蔡總統也感謝吐瓦魯新政府對這些合作關係的肯定，尤其柯飛一上任就接受國際媒體專訪，堅定支持吐瓦魯與中華民國的邦誼；蔡總統說，很期待與吐瓦魯繼續攜手合作、互惠互助，讓兩國關係更加緊密，並且讓世界更重視太平洋區域的永續發展。（編輯：郭萍英）1081120

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