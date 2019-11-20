更多編輯台推薦新聞：
力薦做伙走台步 劉克襄：語言是文化重要的一環
文化

力薦做伙走台步 劉克襄：語言是文化重要的一環

東京最古老木造JR原宿站 2020東奧後將拆除
文化

東京最古老木造JR原宿站 2020東奧後將拆除

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
選情分析／第三勢力搶不分區 民眾黨時力親民黨有機會過5%
首頁 / 重點新聞

奧運棒球6搶1賽程出爐 中華首戰可能對澳洲

最新更新：2019/11/20 20:57
2020年4月6搶1奧運最終資格賽賽程出爐，中華隊預賽首戰可能與澳洲交手，連打5戰先發投手戰力將是關鍵。（圖取自世界棒壘總會 YouTube頻道網頁youtube.com）
2020年4月6搶1奧運最終資格賽賽程出爐，中華隊預賽首戰可能與澳洲交手，連打5戰先發投手戰力將是關鍵。（圖取自世界棒壘總會 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天在日本大阪召開會議，明年3月美洲區資格賽及4月6搶1奧運最終資格賽賽程出爐，中華隊預賽首戰可能與澳洲交手，連打5戰先發投手戰力將是關鍵。

世界12強棒球賽落幕，2020年東京奧運棒球項目6張門票確定4席，分別為主辦國日本、歐非區代表以色列以及12強賽美洲、亞洲區排名最高的墨西哥與韓國。

中華隊沒能在剛落幕的世界12強棒球賽拿下東京奧運門票，只能寄望6搶1最終資格賽。世界棒壘球總會今天在日本大阪開會，美洲區資格賽將於明年3月22日至26日在美國舉行，美洲區資格賽冠軍直接取得奧運門票，2、3名球隊打6搶1資格賽。

WBSC今天宣布，6搶1資格賽確定於明年4月1日至5日在台灣洲際、斗六棒球場兩地舉行，目前參賽球隊確定有中華、中國和荷蘭，加上美洲資格賽2、3名球隊，最後1個名額為大洋洲資格賽冠軍，預期將會由澳洲隊出線。

6搶1資格賽5天5連戰，中華隊首戰對手為大洋洲資格賽冠軍，隔天為美洲區資格賽第3名球隊，4月3日與荷蘭碰頭，接下來與美洲區資格賽第2名交手，最後一戰與中國隊交手。

6搶1舉行期間，各國職棒賽季都已經展開，少了旅外戰力，連打5戰先發投手戰力怎麼安排將是搶勝關鍵。（編輯：吳協昌）1081120

中華隊沒能在世界12強棒球賽拿下東京奧運門票，只能寄望6搶1最終資格賽。圖為中華隊16日以5比1擊敗澳洲隊，獲12強賽事第5名，賽後選手向球迷致意。（中央社檔案照片）
中華隊沒能在世界12強棒球賽拿下東京奧運門票，只能寄望6搶1最終資格賽。圖為中華隊16日以5比1擊敗澳洲隊，獲12強賽事第5名，賽後選手向球迷致意。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀洪一中請辭決定不變 盼中華隊6搶1拿到奧運門票12強教頭洪一中感謝選手投入 盼增加職棒隊伍數2024巴黎奧運排除棒壘球 錯過東奧再等8年
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報