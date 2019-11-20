奧運棒球6搶1賽程出爐 中華首戰可能對澳洲

2020年4月6搶1奧運最終資格賽賽程出爐，中華隊預賽首戰可能與澳洲交手，連打5戰先發投手戰力將是關鍵。（圖取自世界棒壘總會 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天在日本大阪召開會議，明年3月美洲區資格賽及4月6搶1奧運最終資格賽賽程出爐，中華隊預賽首戰可能與澳洲交手，連打5戰先發投手戰力將是關鍵。

世界12強棒球賽落幕，2020年東京奧運棒球項目6張門票確定4席，分別為主辦國日本、歐非區代表以色列以及12強賽美洲、亞洲區排名最高的墨西哥與韓國。

中華隊沒能在剛落幕的世界12強棒球賽拿下東京奧運門票，只能寄望6搶1最終資格賽。世界棒壘球總會今天在日本大阪開會，美洲區資格賽將於明年3月22日至26日在美國舉行，美洲區資格賽冠軍直接取得奧運門票，2、3名球隊打6搶1資格賽。

WBSC今天宣布，6搶1資格賽確定於明年4月1日至5日在台灣洲際、斗六棒球場兩地舉行，目前參賽球隊確定有中華、中國和荷蘭，加上美洲資格賽2、3名球隊，最後1個名額為大洋洲資格賽冠軍，預期將會由澳洲隊出線。

6搶1資格賽5天5連戰，中華隊首戰對手為大洋洲資格賽冠軍，隔天為美洲區資格賽第3名球隊，4月3日與荷蘭碰頭，接下來與美洲區資格賽第2名交手，最後一戰與中國隊交手。

6搶1舉行期間，各國職棒賽季都已經展開，少了旅外戰力，連打5戰先發投手戰力怎麼安排將是搶勝關鍵。（編輯：吳協昌）1081120