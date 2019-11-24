獨家／演唱會商機夯 退票險開賣不到一年急喊卡

辛苦搶演唱會門票，當天因遇到突發狀況沒辦法參加，也無法退票，消費者如果無法轉賣，只能自認倒霉。有產險業者開賣「退票險」，但金管會保險局抽查卻認定商品型態有疑慮，業者紛紛「喊卡」停售。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者劉姵呈台北24日電）辛苦搶演唱會門票，卻因為突發狀況去不了，高額門票費用只能自認損失，雖有產險業者開賣「退票險」，但金管會保險局抽查卻認定商品型態有疑慮，業者紛紛「喊卡」停售。

近年台灣演唱會市場蓬勃發展，帶來無限商機，尤其人氣歌手開演唱會，門票常常「秒殺」一票難求，但因演唱會、文化演出、體育賽事等娛樂活動都是以「預先售票」的方式開賣，萬一當天因遇到突發狀況沒辦法參加，也無法退票，消費者如果無法轉賣，只能自認倒霉。

有產險業者嗅到商機，推出俗稱「退票險」的「門票取消或無法使用費用損失保險」，將天災、身故、意外住院、急症甚至加班、外派出差的突發狀況納入保障範圍等，只要保戶憑「未使用過的票券正本」加上符合規定的「各類事故證明」，就可申請「全額票價的理賠」。

根據第一家開賣的台灣產物保險公司資料顯示，退票險去年送備查後，今年初正式上線開賣，前10月共銷售18件，保費收入為新台幣2萬7210元；另外，保發中心資料顯示，後續在今年5月、10月跟進開賣的旺旺友聯及新安東京海上產物保險，兩家公司銷售各只有個位數案件。

台產的「退票險」保費為票價的3%，以3000元門票而言，只要付出90元保費，門票即可以獲得全額保障，保費不高，但退票險仍「叫好不叫座」，產險業者分析原因指出，除初期未大力宣傳外，有些業者採取與售票系統公司合作，提供民眾購票後再加買保險的方式，因此銷售通路不算多元。

不過，後續跟進業者才剛上線開賣，甚至還廣發新聞稿宣傳，近期卻已默默下架，還有消費者反映「想買卻買不到」的問題。據業內知情人士指出，原因出在產險公會10月召開「新型態商品審查會議」後，審查委員對退票險的商品型態及送審方式有疑慮，要求業者陳述意見，並先暫緩銷售。

保險局官員表示，「退票險」是因為不符合新型態商品審查的認定，才會發函請業者「陳述意見」，並沒有強制要求商品下架。業者若仍然認為有需求，可以向保險局回函陳述意見，在停售後改採「核准制」的方式重新報送。（編輯：林孟汝）1081124