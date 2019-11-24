網傳作票謠言 中選會嚴正駁斥並移送法辦

（中央社記者顧荃台北24日電）網路謠傳2020大選中央選舉委員會將作票，中選會今天表示，又是有人在捏造及刻意散布不實訊息，意圖影響明年選舉結果，必須嚴正駁斥並移送法辦。

中選會今天表示，又有指控中選會不中立、民進黨指派8000名選務人員，以及將作票等不實訊息在臉書「韓國瑜總統後援會 前進總統府」及「炎黃子孫復興中華」等粉絲專頁及Line等社群媒體間散布；對此，中選會予以嚴正駁斥，並指出又是有人在捏造及刻意散布不實訊息，請民眾勿聽信而以訛傳訛。

中選會指出，投開票所工作人員都是依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，對外公開招募部分，也是依時程公開辦理，同時監察員依法也是由各政黨或各組候選人推派產生，即監察員可由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等政黨推派。

中選會說，在投票、開票時，每個投票所都有政黨推派的監察員在場監票，開票時民眾也可進行攝錄影。此外，開票完畢後即宣布各投票所的開票結果，張貼投開票報告表於投開票所，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，整個過程相當嚴謹。

中選會說，網傳諸項不實指摘既悖離事實基礎，也顯然意圖影響選務辦理的公正性，甚至意圖影響明年1月之選舉結果，必須嚴正駁斥並移送法辦。此類不實訊息的捏造及散布，中選會已有事證，會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組、調查局假訊息防制中心依法處理。

中選會再度呼籲，民眾遇有此類不實訊息時，切勿聽信及轉傳，更不可任意捏造或轉傳來散布此類不實訊息，否則造成社會秩序恐慌不安，並構成侮辱公署罪或加重誹謗罪等罪責，輕則依社會秩序維護法規定處以罰鍰，重則觸犯刑事法律而須負起刑事責任，也有可能違反總統選罷法第90條、公職選罷法第104條規定，最重可處5年有期徒刑。（編輯：趙蔚蘭）1081124