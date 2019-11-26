受黨紀約束 國民黨不同意徐榛蔚輔選傅崐萁

（中央社記者余祥台北26日電）花蓮立委選舉泛藍分裂，國民黨考紀會主委魏平政今天表示，花蓮縣長徐榛蔚日前報請黨中央同意她為丈夫前花蓮縣長傅崐萁輔選，黨中央礙難同意，已請徐榛蔚全力輔選黨籍立委參選人黃啟嘉，若違紀一樣按照考紀程序處理。

國民黨在花蓮立委選區已提名黃啟嘉參選，但無黨籍的前花蓮縣長傅崐萁日前宣布投入選戰，讓泛藍陷入分裂，國民黨籍的花蓮縣長徐榛蔚將為誰輔選引發關注。

魏平政告訴中央社記者，有關徐榛蔚日前報請黨中央同意她為丈夫傅崐萁輔選一案，黨中央礙難同意，已請徐榛蔚全力為黨提名的黃啟嘉輔選。

若徐榛蔚以及其他黨籍同志違紀輔選傅崐萁，魏平政說，就按照考紀程序處理，地方黨部將搜集證據，做出黨籍處分建議案，並報至中央考紀會開會討論；按照規定，違紀輔選按情節輕重可處停權到撤銷黨籍。

根據民國109年中華民國總統暨立委選舉國民黨黨員行為規範規定，國民黨黨員不得為非國民黨提名的候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務；但若國民黨黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於重大政治任務需要考量，得專案報請黨中央核准。（編輯：蘇龍麒）1081126