台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名

台灣體操小將丁華恬在地板項目展現的新動作獲國際總會通過，將以她的名字命名。圖為10月丁華恬參加全運會女子競技體操項目。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北26日電）身為台灣近51年來首名摘下奧運門票的女將，台灣體操小將丁華恬又有新壯舉，年初世界盃墨爾本站的地板項目，她展現改良後的新動作獲國際總會承認，將以她的名字來命名。

年僅17歲的丁華恬，不僅在今年世界體操錦標賽取得奧運門票，成為台灣體操界近51年來女子首人，也在今年亞洲體操錦標賽拿下平衡木隊史首金，如今新動作又獲得國際總會通過，是台灣第一個申請新動作獲總會認證的體操選手。

其實台灣過去不少體操選手曾向國際總會申請新動作命名，其中也包括「鞍馬王子」李智凱以及前鞍馬名將林祥威，可惜最後都沒能如願。

丁華恬的教練蔡恆政坦言，愛徒地板的新動作，其實是從現有的動作進行延伸，為在比賽場上得到承認與加分，在裁判建議下才決定向總會提出申請，原本也沒想太多，沒想到順利通過總會認證，成了意外的插曲。

新動作在通過總會認證後，未來這個地板動作也將以「丁華恬」來命名，動作難度為D，蔡恆政強調，接下來重心將擺在備戰2020東京奧運，會先強化丁華恬的基本功，並希望愛徒可以持續進化，奧運時能在單項尋求突破，並取得決賽門票。（編輯：葉俐緯）1081126