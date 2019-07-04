體操小將丁華恬亞錦賽奪金 蔡總統登門嘉勉

（中央社記者葉臻新北4日電）總統蔡英文今天上午到三重先嗇宮參香，在立法委員余天邀請下，前往6月22日在「2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽」女子平衡木項目奪金的體操選手丁華恬家中給予嘉勉祝賀。

蔡總統今天上午到三重先嗇宮參香祈福，隨後在三重區立法委員、民主進步黨新北市黨部主委余天的邀請下，就近前往體操選手丁華恬家中拜訪，針對丁華恬6月22日在「2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽」女子平衡木項目奪金一事給予肯定與勉勵。

民進黨新北市黨部表示，丁華恬目前就讀三重高中，6月22日在「2019年烏蘭巴托亞洲體操錦標賽」中的女子平衡木項目中，以總分13.233分摘金，這不但是丁華恬的個人首面國際賽金牌，也證明她的實力已具備世界級水準。

民進黨新北市黨部表示，蔡總統除了讚許丁華恬勇奪金牌外，也相當關心丁華恬就學、訓練、比賽的狀況，並向丁華恬、丁爸爸和教練蔡恆政相互討論，現場也直接請陪同的體育署副署長王水文研究，在顧及選手公平及實力的情況下給予協助，讓有實力的選手都有參與即將到來的東京奧運的機會。

蔡總統也頒發體育署準備的禮物給丁華恬，鼓勵他繼續進步，爭取更好的成績。

余天則表示，丁華恬小小年紀就獲得國際賽金牌，是經過許多的汗水跟努力贏來的，希望透過邀請蔡總統親自祝賀，並了解青年選手的訓練、比賽經驗，協助體育從基層發展，可以鼓勵更多優秀的選手透過各項運動，進而實現自己的夢想，在國際舞台上發光發熱，為自己也為國家爭取榮耀。（編輯：李錫璋）1080704