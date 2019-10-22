無懼隊友強力挑戰 李智凱全運會全能3連霸

108年全國運動會22日下午在桃園舉行男子競技體操個人全能競賽，台灣體操好手李智凱（圖）以總分84.05奪金，並在鞍馬項目取得14.95分。中央社記者吳家昇攝 108年10月22日

（中央社記者龍柏安桃園22日電）隊友日漸茁壯，絲毫沒給「鞍馬王子」李智凱帶來壓力，反讓他欣喜，除良性競爭可替彼此帶來進步，另一方面則代表國家整體實力提升，再說全運會男子全能金牌也還在李智凱手裡。

108年桃園全國運動會男子全能決賽，地主桃園選手李智凱今天以總分84.050分，險勝國家隊隊友唐嘉鴻的83.450分，順利寫下全運會男子全能的3連霸。

李智凱月初剛在世界體操錦標賽，跟隊友合力拿下男子成隊（團體賽）奧運門票，拿手的鞍馬也摘下銀牌，返台後馬上又要準備全運會，他直言：「累是一定的，有比賽我們只能面對。」

在世錦賽期間，李智凱算過共25度踏上賽場，「我只有發生一次小失誤，沒有重大失誤，這對我來說也是一種突破」。

國家隊的隊友唐嘉鴻，近來全能進步幅度驚人，儼然成為李智凱在全運會連霸路上最大勁敵，問他是否會因此感到壓力，他聳聳肩說：「不會，他實力越好，代表我們國家隊整體的實力越強，我反而感到開心。」

今年全運會也是李智凱本季「封關」的最後一戰，他承認，和其他選手一樣，歷經了世錦賽高張力、高強度的比賽後，壓力瞬間釋放，要重新拉回比賽感覺並不容易，不過他告訴自己，「未來還是有可能賽事接著比，我們還是要去適應和習慣，況且當選手本來就要做好隨時上場的準備」。

2年前全運會，李智凱一共摘下4金、1銀，是體操場上最風光的選手，對於今年目標，他不談獎牌成色與數量，僅說：「希望一切平安、順利就好。」（編輯：張芷瑄）1081022

108年全國運動會男子競技體操個人全能競賽22日下午在桃園舉行，台灣體操好手李智凱（圖）在雙槓取得14.2分，並以總分84.05拿下金牌。中央社記者吳家昇攝 108年10月22日